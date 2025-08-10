शेफाली जरीवाला की तरफ से पति पराग ने पेट डॉग सिम्बा और स्टाफ को बांधी राखी, इमोशनल कर देगा वीडियो
शेफाली का निधन 27 जून, 2025 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। शेफाली के निधन के बाद उनके पति और उनका पेट डॉग सिम्बा पूरी तरह से अकेले पड़ गए। इसी बीच अब शेफाली के पति पराग त्यागी का रक्षाबंधन पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है।
'कांटा लगा गर्ल' के नाम से फेमस एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के अचानक निधन ने हर किसी को हैरान का दिया था। एक्ट्रेस की मौत पर अभी तक उनके फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं। शेफाली का निधन 27 जून, 2025 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। शेफाली के निधन के बाद उनके पति और उनका पेट डॉग सिम्बा पूरी तरह से अकेले पड़ गए। इसी बीच अब शेफाली के पति पराग त्यागी का रक्षाबंधन पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख आप सब भी इमोशनल हो जाएंगे।
पराग ने शेफाली की तरफ से सिम्बा को बांधी राखी
दरअसल, शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने रक्षाबंधन के मौके पर शेफाली की तरफ से अपने पेट डॉग सिम्बा को राखी बांधी। पराग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिम्बा और शेफाली का हाउस हेल्पर चेयर पर बैठे हैं। वहीं, पराग जमीन पर बैठकर पहले सिम्बा को टीका लगाते और फिर उसे रखी शेफाली की तरफ से राखी बांधते हैं। सिम्बा के बाद पराग ने उनके स्टाफ सदस्य राम की कलाई पर भी राखी बांधी। शेफाली हर साल सिम्बा और राम को राखी बांधती थीं। इस बार शेफाली के जाने के बाद पराग ने उनकी तरफ से दोनों को राखी बांधी।
पराग त्यागी ने लिखा इमोशनल कैप्शन
पराग त्यागी ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'परी, तुम हमारे बेबी सिम्बा और हमारे राम को राखी बांधती थीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जरिए भी ऐसा करती रहो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी तरफ से सिम्बा और राम को राखी बांधी... अब मैं तुम्हारे सारे फर्ज निभाऊंगा... आखिरी सांस तक प्यार करता रहूंगा।' पराग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी इमोशनल कमेंट्स आ रहे हैं।
