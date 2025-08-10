Parag Tyagi Ties Rakhi To Pet Dog And House Help On Behalf Of Shefali Jariwala Heartbreaking Video Goes Viral शेफाली जरीवाला की तरफ से पति पराग ने पेट डॉग सिम्बा और स्टाफ को बांधी राखी, इमोशनल कर देगा वीडियो, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीParag Tyagi Ties Rakhi To Pet Dog And House Help On Behalf Of Shefali Jariwala Heartbreaking Video Goes Viral

शेफाली जरीवाला की तरफ से पति पराग ने पेट डॉग सिम्बा और स्टाफ को बांधी राखी, इमोशनल कर देगा वीडियो

शेफाली का निधन 27 जून, 2025 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। शेफाली के निधन के बाद उनके पति और उनका पेट डॉग सिम्बा पूरी तरह से अकेले पड़ गए। इसी बीच अब शेफाली के पति पराग त्यागी का रक्षाबंधन पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 05:56 AM
share Share
Follow Us on
शेफाली जरीवाला की तरफ से पति पराग ने पेट डॉग सिम्बा और स्टाफ को बांधी राखी, इमोशनल कर देगा वीडियो

'कांटा लगा गर्ल' के नाम से फेमस एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के अचानक निधन ने हर किसी को हैरान का दिया था। एक्ट्रेस की मौत पर अभी तक उनके फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं। शेफाली का निधन 27 जून, 2025 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। शेफाली के निधन के बाद उनके पति और उनका पेट डॉग सिम्बा पूरी तरह से अकेले पड़ गए। इसी बीच अब शेफाली के पति पराग त्यागी का रक्षाबंधन पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख आप सब भी इमोशनल हो जाएंगे।

पराग ने शेफाली की तरफ से सिम्बा को बांधी राखी

दरअसल, शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने रक्षाबंधन के मौके पर शेफाली की तरफ से अपने पेट डॉग सिम्बा को राखी बांधी। पराग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिम्बा और शेफाली का हाउस हेल्पर चेयर पर बैठे हैं। वहीं, पराग जमीन पर बैठकर पहले सिम्बा को टीका लगाते और फिर उसे रखी शेफाली की तरफ से राखी बांधते हैं। सिम्बा के बाद पराग ने उनके स्टाफ सदस्य राम की कलाई पर भी राखी बांधी। शेफाली हर साल सिम्बा और राम को राखी बांधती थीं। इस बार शेफाली के जाने के बाद पराग ने उनकी तरफ से दोनों को राखी बांधी।

पराग त्यागी ने लिखा इमोशनल कैप्शन

पराग त्यागी ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'परी, तुम हमारे बेबी सिम्बा और हमारे राम को राखी बांधती थीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जरिए भी ऐसा करती रहो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी तरफ से सिम्बा और राम को राखी बांधी... अब मैं तुम्हारे सारे फर्ज निभाऊंगा... आखिरी सांस तक प्यार करता रहूंगा।' पराग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी इमोशनल कमेंट्स आ रहे हैं।

Shefali Jariwala Raksha Bandhan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।