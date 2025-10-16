Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीparag tyagi shares strange spiritual experience after Shefali Jariwala death he felt her energy and smell

शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पराग ने फील की थी पैरानॉर्मल घटना, बोले- फोटो के पास रो रहा था तभी...

संक्षेप: पराग त्यागी ने बताया कि शेफाली जरीवाला की मौत के बाद उनके साथ एक अजीब घटना हो चुकी है। उन्हें कई बार अहसास होता है कि शेफाली उनके साथ है। एक बार वह रो रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ कि वह सिर से पांव तक उनके रोंगटे खड़े हो गए।

Thu, 16 Oct 2025 01:34 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से उनके चाहनेवाले अब तक सदमे हैं। उनके पति पराग त्यागी ने यूट्यूब पर उनके नाम का एक चैनल बनाया है जिस पर वह अपने मन की बातें साझा करते रहते हैं। अब एक रीसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि शेफाली हमेशा उनके साथ रहती हैं। इस बात का अहसास उन्हें कई बार हो चुका है। पराग ने एक घटना बताई जब वह अकेले बैठकर रो रहे थे तभी शेफाली की मौजूदगी का एहसास हुआ।

जब फोटो के सामने रोए पराग

पराग ने बताया कि शेफाली जरीवाला के निधन के करीब एक महीने बाद अजीब घटना हुई थी। पराग काफी डिप्रेस्ड थे और घर से निकलना बंद कर दिया था। यहां तक कि दोस्तों का फोन भी नहीं उठाते थे। पराग ने बताया कि उनके घर पर शाम को दीया जलाया जाता है। वह दीया जलाने बैठे। तभी रोना आ गया। पराग बोले, 'मेरे घर में हर जगह उनकी फोटो है। मैं देखकर फूट-फूटकर रोने लगा। मैं रोते-रोते बोला, बाबू आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए।' तभी अचानक उन्हें कपूर की महक आई। महक उनके आसपास ही थी जबकि कपूर नहीं जल रहा था। पराग ने बताया कि शेफाली को कपूर की महक बहुत पसंद थी। वह जब शाम को दीया जलाते थे तो शेफाली डिफ्यूजर में कपूर डालती थीं तो ऐसी महक आती थी।

महसूस हुई एनर्जी

पराग बोले, 'इतनी तेज खुशबू आई कि मुझे लगा कि कपूर मेरे पास ही जल रहा है। मैं उठकर गया किसी कमरे में कहीं और महक नहीं थी। सिर्फ मेरे पास ही खुशबू थी। मैंने स्माइल के साथ पूछा- बाबू आप यहीं हो ना। इसके बाद पैर से लेकर सिर तक इतनी तेज एनर्जी फील हुई कि लगा मेरे सिर के बाल उड़ रहे हैं। ऐसी फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकता।'

साथ हैं शेफाली

पराग ने बताया कि उन्हें अहसास होता है कि शेफाली उनके साथ ही हैं। उनके निधन के बाद कई ऐसी डील्स हुईं जो वह खुद नहीं कर सकते थे। पराग ने यह भी बताया कि वह कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनके करीबी बोलते हैं कि ये तो एकदम शेफाली बोल रही है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
