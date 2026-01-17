पराग त्यागी अब नहीं पहनते टी-शर्ट्स, शेफाली जरीवाला से जुड़ा है कारण

संक्षेप: शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने बताया कि वो हर वक्त अपनी पत्नी को महसूस करते हैं। शेफाली हर वक्त उनके साथ होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों उन्होंने टी-शर्ट पहनना छोड़ दिया। ये कारण शेफाली से ही जुड़ा हुआ है।

एक्टर पराग त्यागी अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला को बहुत प्यार करते हैं। शेफाली के निधन के बाद भी सोशल मीडिया के जरिए अब भी वो पत्नी के लिए प्यार व्यक्त करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग पराग के इस नेचर की तारीफ भी करते हैं। शेफाली के निधन के बाद पराग ने अपने सीने पर शेफाली का एक टैटू बनवाया है। वो अपने इस टैटू को अक्सर दिखाते भी हैं। उन्होंने इस टैटू से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है।

शेफाली को हर वक्त महसूस करते हैं पराग पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पराग त्यागी ने पत्नी शेफाली जरीवाला के बारे में बहुत सी बातें कीं। उन्होंने बताया कि जितना प्यार वो शेफाली से करते हैं, उतना वो अब किसी से नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो दोबारा शादी भी नहीं करना चाहते हैं। पराग ने कहा कि वो हर पर अपनी पत्नी शेफाली को अपने साथ महसूस करते हैं।

पारस ने कहा कि आखिरकार पराग त्यागी उनके पॉडकास्ट में आ गए हैं। इसपर पराग कहते हैं कि वो अकेले नहीं आए हैं, शेफाली के साथ आए हैं। पॉडकास्ट के दौरान पराग अपने शर्ट को उस हिस्से में साइड करके बैठे रहे जिस तरफ शेफाली का टैटू बना है।

पराग से क्या कहती हैं शेफाली? पारस ने कहा कि उन्होंने पराग से कहा कि वो अपनी शर्ट ठीक कर लें। इसपर पराग ने कहा कि वो अपनी शर्ट ऐसे नहीं करते हैं। शेफाली उनसे ऐसा कराती हैं। उन्होंने कहा कि अगर शर्ट से शेफाली (टैटू) की एक आंख कवर होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें दोनों आंखों से देखना है। पराग ने कहा कि खुद ब खुद उनका हाथ शर्ट को साइड करने चला जाता है।