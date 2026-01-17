Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीParag Tyagi Said He stopped wearing t shirts after getting Shefali Jariwala s tattoo says lagta hai uska dum ghutega
पराग त्यागी अब नहीं पहनते टी-शर्ट्स, शेफाली जरीवाला से जुड़ा है कारण

पराग त्यागी अब नहीं पहनते टी-शर्ट्स, शेफाली जरीवाला से जुड़ा है कारण

संक्षेप:

शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने बताया कि वो हर वक्त अपनी पत्नी को महसूस करते हैं। शेफाली हर वक्त उनके साथ होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों उन्होंने टी-शर्ट पहनना छोड़ दिया। ये कारण शेफाली से ही जुड़ा हुआ है। 

Jan 17, 2026 10:07 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्टर पराग त्यागी अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला को बहुत प्यार करते हैं। शेफाली के निधन के बाद भी सोशल मीडिया के जरिए अब भी वो पत्नी के लिए प्यार व्यक्त करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग पराग के इस नेचर की तारीफ भी करते हैं। शेफाली के निधन के बाद पराग ने अपने सीने पर शेफाली का एक टैटू बनवाया है। वो अपने इस टैटू को अक्सर दिखाते भी हैं। उन्होंने इस टैटू से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शेफाली को हर वक्त महसूस करते हैं पराग

पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पराग त्यागी ने पत्नी शेफाली जरीवाला के बारे में बहुत सी बातें कीं। उन्होंने बताया कि जितना प्यार वो शेफाली से करते हैं, उतना वो अब किसी से नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो दोबारा शादी भी नहीं करना चाहते हैं। पराग ने कहा कि वो हर पर अपनी पत्नी शेफाली को अपने साथ महसूस करते हैं।

ये भी पढ़ें:क्या दोबारा शादी करेंगे शेफाली के पति पराग? बोले- परी के बिना अधूरा हूं…

पारस ने कहा कि आखिरकार पराग त्यागी उनके पॉडकास्ट में आ गए हैं। इसपर पराग कहते हैं कि वो अकेले नहीं आए हैं, शेफाली के साथ आए हैं। पॉडकास्ट के दौरान पराग अपने शर्ट को उस हिस्से में साइड करके बैठे रहे जिस तरफ शेफाली का टैटू बना है।

पराग से क्या कहती हैं शेफाली?

पारस ने कहा कि उन्होंने पराग से कहा कि वो अपनी शर्ट ठीक कर लें। इसपर पराग ने कहा कि वो अपनी शर्ट ऐसे नहीं करते हैं। शेफाली उनसे ऐसा कराती हैं। उन्होंने कहा कि अगर शर्ट से शेफाली (टैटू) की एक आंख कवर होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें दोनों आंखों से देखना है। पराग ने कहा कि खुद ब खुद उनका हाथ शर्ट को साइड करने चला जाता है।

ये भी पढ़ें:शेफाली पर हुआ था ब्लैक मैजिक, पति पराग का दावा, बोले- हमारे घर कोई आया था...

पराग ने क्यों टी-शर्ट पहनना कर दिया बंद?

पराग ने ये भी बताया कि जब से उन्होंने सीने पर शेफाली का टैटू बनवाया है, उन्होंने टी-शर्ट पहननी छोड़ दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि शेफाली का दम घुट रहा होगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Shefali Jariwala

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।