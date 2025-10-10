करवा चौथ के मौके पर शेफाली जरीवाला को मिल कर रहे पराग त्यागी, बोले- प्लीज मुझे जल्दी बुलाओ

पराग त्यागी अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला को बहुत मिस करते हैं। वह उनकी याद में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। फैंस भी उनकी काफी तारीफ करते हैं कि कैसे उनका प्यार इतना सच्चा है।

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद पराग त्यागी उनको लेकर काफी पोस्ट करते हैं। वह शेफाली को काफी मिस कर रहे हैं और उनके साथ अपनी यादों को फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। अब पराग ने करवा चौथ के मौके पर शेफाली के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। पराग ने कहा कि वह उनके बिना सांस भी नहीं ले सकते हैं।

पराग ने शेफाली की कुछ फोटोज का वीडियो बनाया है। इस वीडियो को शेयर कर उन्होंने लिखा, ‘मैं आपका हमेशा इंतजार करूंगा। अगर मैं आपको ढूंढ नहीं पाया तो मैं भीख मांगूंगा कि आपको ढूंढकर लाओ। आपसे मिलकर मैं आपको याद दिलाऊंगा उन कसमों की कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। चाहे कुछ भी हो मेरा प्यार हमेशा आपका रहेगा। मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा। आपसे वहीं मिलता हूं।’

पराग ने आगे लिखा, ‘प्लीज मुझे जल्दी बुलाओ क्योंकि मैं आपके बिना सांस भी नहीं ले सकता मेरी परी, मेरी गुंडी।’

पराग ने शेफाली के निधन के बाद उनके चेहरे का पूरा टैटू बनाया है चेस्ट पर। इसके अलावा उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट भी लॉन्च किया जिसके जरिए वह लड़कियों की पढ़ाई में मदद करेंगे क्योंकि शेफाली का यह सपना था। इसके अलावा पराग ने एक पॉडकास्ट चैनल खोला है जिसके जरिए वह शेफाली के साथ अपनी यादों को शेयर करते हैं। पराग का कहना है कि इसके जरिए जो भी कमाई होती है इससे वे लोगों की मदद करेंगे।