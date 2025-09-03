पराग त्यागी ने पूरी की शेफाली जरीवाला की आखिरी इच्छा, लॉन्च किया पत्नी के नाम का NG0

पराग त्यागी ने दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला का एक अधूरा सपना अब पूरा कर दिया है। शेफाली चाहती थीं कि वह हमेशा जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाएं और अब उनके पति ने इसके लिए एनजीओ खोल दिया है।

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से पराग त्यागी कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे फैंस को उन पर काफी गर्व हो रहा है। वह शेफाली की सभी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। अब पराग ने शेफाली के एनजीओ की अनाउंसमेंट की है। इस एनजीओ के जरिए वह जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाएंगे और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी काम करेंगे। पराग ने एनजीओ का नाम शेफाली जरीवाला राइस फाउंडेशन रखा है।

क्या की पराग ने अनाउंसमेंट पराग ने लिखा, 'जल्द आ रहा है परी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब शेफाली के फाउंडेशन को डेडिकेटेड होगा जिसका नाम है शेफाली जरीवाला फाउंडेशन। जो भी प्रमोशनल और पैसा आएगा वो सब परी के फाउंडेशन में जाएगा। हम आपको प्यार और आशीर्वाद के बहुत शुक्रगुजार हैं। बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहें ताकि हम शेफाली के सपने को पूरा कर सकें। आप सभी को बहुत प्यार मेरे, परी और सिम्बा की तरफ से।'

स्पेशल वीडियो पराग ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें एक बुक दिखाई दे रही है जिसके ऊपर शेफाली जरीवाला लिखा है। इसके बाद बुक ओपन होती है तो एक पन्ने में लिखा है जरूरमंद बच्चों की मदद करना और एनजीओ खोलना। फिर शेफाली जरीवाला फाउंडेशन के बारे में लिखा है और इसके बाद पराग त्यागी और शेफाली की कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और लिखा है हमेशा साथ हैं।