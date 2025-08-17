पराग ने सीने पर बनवाया शेफाली जरीवाला का टैटू, लिखा- परी को मेरा तोहफा

कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का इस साल जून में निधन हो गया था। उनके पति पराग त्यागी पत्नी के निधन से बुरी तरह टूट गए थे। अब अपनी 15वीं सालगिरह पर पराग ने दिवंगत एक्ट्रेस को खास तोहफा दिया है।

बिग बॉस 13 के घर में नजर आईं एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से ही उनके पति बुरी तरह टूट गए हैं। पत्नी के जाने के बाद पराग त्यागी अपनी परी की सभी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी को शादी की 15वीं सालगिरह पर खास तोहफा दिया है। उन्होंने शेफाली का चेहरा अपनी छाती पर गुदवाया है।

पराग ने ‘परी’ को दिया तोहफा पराग त्यागी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पराग त्यागी अपनी पत्नी का चेहरा अपनी छाती पर टैटू करवाते नजर आ रहे हैं। पराग त्यागी ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- "दोस्तों, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। हमारी 15वीं सालगिरह पर परी को मेरा तोहफा। वो हमेशा मेरे दिल में हैं, मेरे शरीर की सारी सेल्स में हैं। अब हर कोई ये देख पाएगा।"

छाती पर बनवाया शेफाली का चेहरा इस वीडियो में नजर आता है कि पराग त्यागी टैटू स्टूडियो में जाते हैं। वहां, वो शेफाली की तस्वीर पहले सिलेक्ट करते हैं।फिर टैटू आर्टिस्ट मंदीप उनकी छाती पर शेफाली का चेहरा बनाते नजर आते हैं। टैटू बनने के बाद पराग शीशे के सामने खड़े होकर अपने टैटू को फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं।