Parag Tyagi Gets Wife Shefali Jariwala s Face tattooed on his chest netizens emotional seeing his love पराग ने सीने पर बनवाया शेफाली जरीवाला का टैटू, लिखा- परी को मेरा तोहफा, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीParag Tyagi Gets Wife Shefali Jariwala s Face tattooed on his chest netizens emotional seeing his love

पराग ने सीने पर बनवाया शेफाली जरीवाला का टैटू, लिखा- परी को मेरा तोहफा

कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का इस साल जून में निधन हो गया था। उनके पति पराग त्यागी पत्नी के निधन से बुरी तरह टूट गए थे। अब अपनी 15वीं सालगिरह पर पराग ने दिवंगत एक्ट्रेस को खास तोहफा दिया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 11:14 PM
share Share
Follow Us on
पराग ने सीने पर बनवाया शेफाली जरीवाला का टैटू, लिखा- परी को मेरा तोहफा

बिग बॉस 13 के घर में नजर आईं एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से ही उनके पति बुरी तरह टूट गए हैं। पत्नी के जाने के बाद पराग त्यागी अपनी परी की सभी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी को शादी की 15वीं सालगिरह पर खास तोहफा दिया है। उन्होंने शेफाली का चेहरा अपनी छाती पर गुदवाया है।

पराग ने ‘परी’ को दिया तोहफा

पराग त्यागी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पराग त्यागी अपनी पत्नी का चेहरा अपनी छाती पर टैटू करवाते नजर आ रहे हैं। पराग त्यागी ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- "दोस्तों, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। हमारी 15वीं सालगिरह पर परी को मेरा तोहफा। वो हमेशा मेरे दिल में हैं, मेरे शरीर की सारी सेल्स में हैं। अब हर कोई ये देख पाएगा।"

छाती पर बनवाया शेफाली का चेहरा

इस वीडियो में नजर आता है कि पराग त्यागी टैटू स्टूडियो में जाते हैं। वहां, वो शेफाली की तस्वीर पहले सिलेक्ट करते हैं।फिर टैटू आर्टिस्ट मंदीप उनकी छाती पर शेफाली का चेहरा बनाते नजर आते हैं। टैटू बनने के बाद पराग शीशे के सामने खड़े होकर अपने टैटू को फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

अपनी पत्नी के लिए किए गए इस काम को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी भावुक हो गए। एक यूजर ने लिखा- पराग जैसे आदमी बहुत कम होते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- काश, मैं ऐसा शख्स अपने जीवन में खोज पाउं। एक तीसरे यूजर ने लिखा-ये वीडियो देख आंसू आ गए।

Shefali Jariwala

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।