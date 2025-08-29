Parag Tyagi Fulfils Shefali Jariwala Wish By Welcoming Ganpati Bappa Home पराग त्यागी ने पूरी की शेफाली जरीवाला की इच्छा, बोले- बेबी आप हमेशा..., Tv Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीParag Tyagi Fulfils Shefali Jariwala Wish By Welcoming Ganpati Bappa Home

पराग त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पराग ने बताया कि उन्होंने शेफाली की इच्छा को पूरा किया है और इसमें उनकी मदद उनकी सास ने की है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:24 AM
शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से पराग त्यागी भले ही अकेले हो गए हैं, लेकिन वह शेफाली की हर विश को पूरा कर रहे हैं। शेफाली जब जिंदा थीं तो वह हर साल गणपति बप्पा का स्वागत करती थीं घर पर। अब इस साल भले ही शेफाली नहीं हैं, लेकिन पराग उनकी विश को पूरा करने के लिए अकेले ही बप्पा को लेकर आए। हालांकि इस दौरान शेफाली के परिवार वाले खासकर उनके मां और पिता साथ थे।

वीडियो देख इमोशनल हुए फैंस

पराग ने वीडियो शेयर किया है जहां वह बप्पा को लेकर घर पर आते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। पोस्ट शेयर कर पराग ने लिखा, परी हमेशा चाहती थीं कि बप्पा हमारे घर आना बंद ना करें और हमेशा हमारे घर को आर्शीवाद दें। इस साल भी बप्पा आए और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है बेबी। हमेशा हंसते रहना मेरा प्यार। मां सुनीता जरीवाला ने सारा हार्डवर्क किया है।

भले ही सेलिब्रेशन पहले के मुकाबले छोड़ा हल्का था, लेकिन पराग ने शेफाली से किया वादा पूरा किया है। उन्होंने बताया कि शेफाली की मां ने सारी तैयारी की है।

लोगों के रिएक्शन

पराग के इस पोस्ट पर खूब कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि ऐसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो। एक ने लिखा कि आज के जमाने में ऐसा प्यार कौन करता है।

बता दें कि शेफाली का 27 जुलाई 2025 को निधन हुआ था। शेफाली की अचानक मौत से सभी को काफी झटका लगा था।

