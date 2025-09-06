शेफाली जरीवाला के निधन के बाद पराग त्यागी ने मनाया ससुर का जन्मदिन, बेटी के टैटू को किस करते दिखे पापा

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद पति पराग घर के बेटे बन सभी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। उन्होंने एक्ट्रेस के पिता का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जिसकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। लंबे समय बाद पिता के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है।

कांटा लगा गर्ल एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के अचानक निधन के बाद उनके पति पराग त्यागी और बुजुर्ग माता-पिता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन अपनी प्यारी शेफाली के बाद उनका परिवार धीरे-धीरे ही सही लेकिन एक्ट्रेस की यादों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाल में शेफाली के पिता जी का जन्मदिन था। ऐसे में एक्ट्रेस की बहन और पति पराग ने उन्हें स्पेशल महसूस करवाया। पराग ने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं।

बर्थडे पार्टी पराग ने शेफाली की तरफ से पिता को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "शेफू की तरफ से जन्मदिन की बधाई को डैड, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको बहुत प्यार करती हूं। आपकी शेफू।" पराग ने तस्वीरों से भरा एक वीडियो शेयर किया है। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि पिता, पराग के सीने पर शेफाली के चेहरे के टैटू को चूमते दिख रहे हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में उनके माता-पिता मुस्कुरा रहे हैं।

गणपति का स्वागत हाल में पराग ने पत्नी की याद में उनका चेहरा अपने सीने पर टैटू के रूप में छपवा दिया है। इसके अलावा इस बार भी उन्होंने अपने घर पर गणपति का स्वागत किया था। पराग के मुताबिक ये सब उनकी पत्नी शेफाली को पसंद था। वो उनकी पसंद का हर काम कर रहे हैं।