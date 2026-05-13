शेफाली जरीवाला के इंजेक्शन लगवाने से क्या हुई मौत, पराग त्यागी बोले- उनको और गोरे होने की...
शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से पराग त्यागी ने उनकी यादों को संभालकर रखा है और वह एक्ट्रेस के हर उस सपने को पूरा कर रहे हैं जिसे उन्होंने देखा था।
शेफाली जरीवाला का साल 2025 में निधन हो गया था। शेफाली के निधन के बाद कई कमेंट्स आए। कुछ ने ये कहा कि इंजेक्शन लगाने की वजह से उनका निधन हुआ। अब इन दावों पर पराग ने अपनी बात रखी है और इन सबको गलत बताया है। पराग ने कहा कि शेफाली को क्या जरूरत थी इंजेक्शन लगाकर गोरे होने की।
हम लोग सब खाते थे
पराग ने दरअसल, फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘हम लोग सब कुछ खाते हैं। शेफाली के निधन से एक दिन पहले हमने चाइनीज खाया था। हमें जरूरत ही क्या है भूखे रहने की। वह काफी फिट थीं। भूखे रहने से मुंह आपका मुरझा जाता है।’
क्या यंग रहने के लिए इंजेक्शन लगाते थे
यंग रहने के लिए इंजेक्शन लगाने को लेकर दावे पर पराग ने कहा, ‘उनको और गोरे की जरूरत ही क्या थी। प्लीज मुझे भी बताइए वो कौन सा इंजेक्शन होता है जो यंग रखता है। अगर आज ऐसा होता तो रतन टाटा जी भ जिंदा होते।’
पराग ने कहा कि शेफाली की मौत अभी लिखी थी। उनकी आत्मा आज भी कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाना मत करो दोस्तों।
पेट डॉग बना सहारा
पराग ने फिर अपने पेट डॉग सिंबा को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे इमोशनल मोमेंट में वह उनका सपोर्ट बना। पराग ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिंबा उनका बड़ा सहारा बनेगा।
शेफाली को बचपन में थी मिर्गी की दिक्कत
शेफाली के बारे में बता दें कि 27 जून को उनका निधन हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। हालांकि बचपन में उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता था। 15 साल की उम्र में उन्हें पहला दौरा पड़ा था। शेफाली ने खुद बताया था कि उनका इसको लेकर काफी लंबा ट्रीटमेंट चला था। इसके बाद उन्होंने योगा के जरिए अपना लाइफस्टाइल ठीक किया।
जब पराग बोले थे शेफाली पर काला जादू हुआ
पराग ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में दावा किया था कि किसी ने तो शेफाली पर काला जादू किया था। वह बोले थे, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं बहुत मानता हूं। मुझे लगता नहीं, लेकिन पता है हुआ है। जहां पर भगवान है वहां शैतान भी है और पता है लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। मुझे लगता नहीं मुझे पता है किसी ने किया है। मैं ये नहीं बोल सकता किसने किया, लेकिन किसी ने तो किया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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