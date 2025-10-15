पंकज धीर को याद कर भावुक हुए 'अर्जुन' और 'दुर्योधन', बोले- आज भाई को खो दिया
संक्षेप: पंकज धीर ने 68 साल की उम्र में दुनिया का अलविदा कह दिया। उनके निधन पर साथ काम कर चुके को-स्टार्स ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी।
एक्टर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। सीरियल महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुए एक्टर पंकज के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज धीर लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। 15 अक्टूबर को वह जिंदगी से जंग हार गए। उनके साथ काम करने वाले को-स्टार्स के लिए ये बड़ा सदमा है। सेलेब्स का कहना है कि वह बेहद खुशमिजाज इंसान थे। हमेशा लोगों को हंसाते थे और ऐसे चले गए।
गजेंद्र चौहान
महाभारत में युधिष्ठिर का रोल कर चुके एक्टर गजेंद्र चौहान ने कहा- मुझे अंदर से काफी दुख हो रहा और मैं उसे काफी मिस कर रहा हूं। वह काफी हंसमुख था। हम अक्सर मिलते रहते थे और पार्टी करते थे।
फिरोज खान
सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाने वाले एक्टर फिरोज खान ने लिखा- जेंटलमेन, अलविदा। पीडी मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। खुश रहो।
पुनीत इस्सर
एक्टर पुनीत इस्सर ने दुर्योधन का रोल किया था। उन्होंने लिखा- कर्ण और दुर्योधन भाई थे। हम दोनों ने इस पार्ट को बिल्कुल असली भाई की तरह ही निभाया। मैं उसे महाभारत से पहले से जानता था। मैं बहुत टूट चुका हूं।
रजा मुराद
एक्टर रजा मुराद ने भी पंकज धीर को याद किया। उन्होंने कहा मैंने अपना अच्छा और करीबी दोस्त खो दिया। मैं उन्हें सालों से जानता था। वह सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि अच्छे कलाकार और इंसान भी थे।
बता दें, पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने के बाद कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने 'सौगंध', 'सनम बेवफा', 'सड़क', 'बादशाह' जैसी हिट फिल्में कीं। इसके अलावा 'चंद्रकांता', 'कानून', 'हरिश्चंद्र', 'युग' और 'ससुराल सिमर का' जैसे टीवी सीरियल में भी अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। पंकज धीर के बेटे निकितन और बहू कृतिका सेंगर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।
