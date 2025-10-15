Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीPankaj Dheer Passed Away at 68 co-stars Puneet Issar and Firoz Khan gets emotional

पंकज धीर को याद कर भावुक हुए 'अर्जुन' और 'दुर्योधन', बोले- आज भाई को खो दिया

संक्षेप: पंकज धीर ने 68 साल की उम्र में दुनिया का अलविदा कह दिया। उनके निधन पर साथ काम कर चुके को-स्टार्स ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी।

Wed, 15 Oct 2025 04:13 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्टर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। सीरियल महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुए एक्टर पंकज के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज धीर लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। 15 अक्टूबर को वह जिंदगी से जंग हार गए। उनके साथ काम करने वाले को-स्टार्स के लिए ये बड़ा सदमा है। सेलेब्स का कहना है कि वह बेहद खुशमिजाज इंसान थे। हमेशा लोगों को हंसाते थे और ऐसे चले गए।

गजेंद्र चौहान

महाभारत में युधिष्ठिर का रोल कर चुके एक्टर गजेंद्र चौहान ने कहा- मुझे अंदर से काफी दुख हो रहा और मैं उसे काफी मिस कर रहा हूं। वह काफी हंसमुख था। हम अक्सर मिलते रहते थे और पार्टी करते थे।

फिरोज खान

सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाने वाले एक्टर फिरोज खान ने लिखा- जेंटलमेन, अलविदा। पीडी मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। खुश रहो।

पुनीत इस्सर

एक्टर पुनीत इस्सर ने दुर्योधन का रोल किया था। उन्होंने लिखा- कर्ण और दुर्योधन भाई थे। हम दोनों ने इस पार्ट को बिल्कुल असली भाई की तरह ही निभाया। मैं उसे महाभारत से पहले से जानता था। मैं बहुत टूट चुका हूं।

रजा मुराद

एक्टर रजा मुराद ने भी पंकज धीर को याद किया। उन्होंने कहा मैंने अपना अच्छा और करीबी दोस्त खो दिया। मैं उन्हें सालों से जानता था। वह सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि अच्छे कलाकार और इंसान भी थे।

बता दें, पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने के बाद कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने 'सौगंध', 'सनम बेवफा', 'सड़क', 'बादशाह' जैसी हिट फिल्में कीं। इसके अलावा 'चंद्रकांता', 'कानून', 'हरिश्चंद्र', 'युग' और 'ससुराल सिमर का' जैसे टीवी सीरियल में भी अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। पंकज धीर के बेटे निकितन और बहू कृतिका सेंगर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

