पंकज धीर को याद कर इमोशनल हुईं बहू कृतिका, बोलीं- आप हमेशा पूछते थे कि मेरी…
संक्षेप: पंकज धीर का अपनी बहू कृतिका के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। अब पंकज के जाने के बाद कृतिका ने अपने ससुर को याद कर इमोशनल पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह माना।
महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया था। एक्टर के निधन से सबको बड़ा झटका लगा था। एक्टर को अंतिम विदाई देने कई सेलेब्स आए थे। पंकज के बेटे निकितन धीर ने पहले इमोशल पोस्ट किया था, लेकिन अब उनकी बहू और एक्ट्रेस कृतिका सेंगर ने एक इमोशनल पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कृतिका का इमोशनल पोस्ट
कृतिका ने पंकज के साथ की एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने ससुर जी को हग किया हुआ है। फोटो शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा, ‘आपको कभी इन लॉज शब्द पसंद नहीं आया। आपने हमेशा कहा कि ये मेरी बेटी है और ऐसे ही मुझे हमेशा ट्रीट किया। आप हमेशा अपनी चमकीली आंखों से पूछते थे कि कौन है दुनिया की सबसे बेस्ट गर्ल तो मैं हंसते हुए बोलती थी मैं। मुझे शर्म आती थी आपको आई लव यू डैड कहने में, लेकिन आप तब तक नहीं रुकते जब मैं आराम से इसे कहती।’
आप सिर्फ ससुर नहीं पिता थे
कृतिका ने आगे कहा, ‘आप सिर्फ मेरे ससुर नहीं थे, पिता थे, मेरे दोस्त थे। हम घंटों तक किसी भी बारे में कभी भी बात कर लेते हैं और अब ये चुप्पी काफी भारी पड़ रही है आपके बिना। थैंक्यू देविका को इतना प्यार देने के लिए जैसे आप देते थे। आप हमेशा उनके बेस्ट दादू रहोगे। आई लव यू डैड।’
कृतिका टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने एक वीर स्त्री की कहानी- झांसी की रानी में काम किया था। साल 2014 में कृतिका और निकितन ने शादी की। 2022 में दोनों फिर बेटी के पैरेंट्स बने।
