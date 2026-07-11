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पांड्या स्टोर एक्टर रोहित चंदेल पर लगा16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, POCSO एक्ट में मामला दर्ज

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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टीवी एक्टर रोहित चंदेल, जो 'पांड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में अपने रोल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर 16 साल की लड़की का पीछा करने, बार-बार कॉल करने, परेशान करने और मारपीट करने का आरोप है।

पांड्या स्टोर एक्टर रोहित चंदेल पर लगा16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, POCSO एक्ट में मामला दर्ज

टीवी इंडस्ट्री से बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक जाने माने एक्टर पर 16 साल की लड़की संग छेड़छाड़ करने के आरोप को लेकर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि 'पांड्या स्टोर' में धवल मकवाना का रोल निभाने वाले रोहित चंदेल हैं। रोहित इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। उन पर महज 16 साल की लड़की का पीछा करने, बार-बार फोन करने, परेशान करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रोहित पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है।

16 साल की लड़की संग किया छेड़छाड़

दरअसल, टीवी एक्टर रोहित चंदेल, जो 'पांड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में अपने रोल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर 16 साल की लड़की का पीछा करने, बार-बार कॉल करने, परेशान करने और मारपीट करने का आरोप है। एक्टर के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक, 29 साल के एक्टर को पंतनगर पुलिस ने शुक्रवार, 10 जुलाई को दहिसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें एक स्पेशल POCSO कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

गाली-गलौज और मारपीट की

FIR के मुताबिक, आरोपी ने लड़की के मना करने के बावजूद अपने पर्सनल नंबर और दूसरे मोबाइल नंबरों से उसे बार-बार फोन किए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 5 जुलाई को एक्टर ने लड़की को उसकी हाउसिंग सोसाइटी के पास रोका, उसका पीछा किया, उससे बहस की, गाली-गलौज की और कथित तौर पर मारपीट भी की। इसलिए, POCSO एक्ट के साथ-साथ उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 और 115(2) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो पीछा करने और जान-बूझकर चोट पहुँचाने से संबंधित हैं।

मामले की चल रही है जांच

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की आगे की जांच चल रही है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।" ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टर या उनकी टीम ने अभी तक इन आरोपों या अपनी गिरफ्तारी पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया दी है।

इन शोज में आए नजर

रोहित चंदेल भारतीय टेलीविजन का एक जाना-माना चेहरा हैं। उन्हें 'पांड्या स्टोर' में धवल मकवाना का किरदार निभाने से लोकप्रियता मिली और उन्होंने 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में बाजीराव का रोल भी किया। हाल ही में उन्हें टेलीविजन शो 'सैराब' में देखा गया था।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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