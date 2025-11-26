पलाश मुच्छल के बचाव में आगे आईं कजिन नीति, लिखा- आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है
Palash Muchhal and Smriti Mandhana: स्मृति और पलाश की शादी टलने पर नीति टाक (पलाश की चचेरी बहन) ने कहा है कि लोग अफवाहों के आधार पर उनके बारे में राय न बनाएं।
सोशल मीडिया पर क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिशियन पलाश मुच्छल की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई दावा कर रहा है कि स्मृति के पिता की बिगड़ती सेहत के चलते यह शादी स्थगित हुई है, तो किसी का कहना है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है। इन अफवाहों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन कयासों का सिलसिला जारी है, और इसी बीच पलाश की चचेरी बहन ने अब उनका बचाव किया है।
कजिन ने किया पलाश का बचाव
स्मृति और पलाश की शादी टलने पर नीति टाक (पलाश की चचेरी बहन) ने कहा है कि लोग अफवाहों के आधार पर उनके बारे में राय न बनाएं। इस पूरी कहानी में नया मोड़ तब आया जब मैरी डी'कोस्टा नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने रेडिट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि ये पलाश के साथ उनकी निजी बातचीत है। हालाँकि अकाउंट और उसकी डीपी को अब हाइड कर दिया गया है, फिर भी ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनसे पलाश के स्मृति को धोखा देने की अटकलों को और बल मिला।
नीति टॉक ने इंस्टा पर क्या लिखा
इस सबके बीच अब पलाश की चचेरी बहन नीति टाक उनके बचाव में आगे आई हैं और कहा है कि अफवाहों के आधार पर कुछ भी अनुमान ना लगाएं। पलाश की चचेरी बहन ने इंस्टा स्टोरीज पर लिखा, "पलाश आज एक सीरियस स्टेज से गुजर रहा है, आप सभी को सच्चाई जाने बिना पलाश को गलत नहीं मानना चाहिए।" नीति ने लिखा, "आज टेक्नोलॉजी इंसान से बहुत आगे निकल गई है, इसलिए लोगों को अफवाहों के आधार पर पलाश को जज नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करें।"
बहन ने बताई थी शादी टलने की बात
कुछ वक्त पहले पलाश की बहन पलक ने सोशल मीडिया पर शादी के टलने की पुष्टि की थी और थोड़ी प्राइवेसी देने की अपील की थी। पलाश और स्मृति 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। उन्होंने लिखा था कि, “स्मृति के पिता के स्वास्थ्य के कारण, स्मृति और पलाश की शादी स्थगित कर दी गई है। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस संवेदनशील समय में परिवारों की निजता का सम्मान करें।”
