पलाश मुच्छल के बचाव में आगे आईं कजिन नीति, लिखा- आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है

संक्षेप:

Palash Muchhal and Smriti Mandhana: स्मृति और पलाश की शादी टलने पर नीति टाक (पलाश की चचेरी बहन) ने कहा है कि लोग अफवाहों के आधार पर उनके बारे में राय न बनाएं।

Wed, 26 Nov 2025 08:17 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिशियन पलाश मुच्छल की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई दावा कर रहा है कि स्मृति के पिता की बिगड़ती सेहत के चलते यह शादी स्थगित हुई है, तो किसी का कहना है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है। इन अफवाहों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन कयासों का सिलसिला जारी है, और इसी बीच पलाश की चचेरी बहन ने अब उनका बचाव किया है।

कजिन ने किया पलाश का बचाव

स्मृति और पलाश की शादी टलने पर नीति टाक (पलाश की चचेरी बहन) ने कहा है कि लोग अफवाहों के आधार पर उनके बारे में राय न बनाएं। इस पूरी कहानी में नया मोड़ तब आया जब मैरी डी'कोस्टा नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने रेडिट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि ये पलाश के साथ उनकी निजी बातचीत है। हालाँकि अकाउंट और उसकी डीपी को अब हाइड कर दिया गया है, फिर भी ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनसे पलाश के स्मृति को धोखा देने की अटकलों को और बल मिला।

नीति टॉक ने इंस्टा पर क्या लिखा

इस सबके बीच अब पलाश की चचेरी बहन नीति टाक उनके बचाव में आगे आई हैं और कहा है कि अफवाहों के आधार पर कुछ भी अनुमान ना लगाएं। पलाश की चचेरी बहन ने इंस्टा स्टोरीज पर लिखा, "पलाश आज एक सीरियस स्टेज से गुजर रहा है, आप सभी को सच्चाई जाने बिना पलाश को गलत नहीं मानना ​​चाहिए।" नीति ने लिखा, "आज टेक्नोलॉजी इंसान से बहुत आगे निकल गई है, इसलिए लोगों को अफवाहों के आधार पर पलाश को जज नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करें।"

बहन ने बताई थी शादी टलने की बात

कुछ वक्त पहले पलाश की बहन पलक ने सोशल मीडिया पर शादी के टलने की पुष्टि की थी और थोड़ी प्राइवेसी देने की अपील की थी। पलाश और स्मृति 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। उन्होंने लिखा था कि, “स्मृति के पिता के स्वास्थ्य के कारण, स्मृति और पलाश की शादी स्थगित कर दी गई है। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस संवेदनशील समय में परिवारों की निजता का सम्मान करें।”

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

