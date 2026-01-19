Hindustan Hindi News
भारत के सास-बहू सीरियल्स पर भारी पड़ रहे पाकिस्तानी शोज, जानें इंडिया में क्यों बढ़ा क्रेज

अमीर बाप के बिगड़े बेटे की का दिल शरीफ सी मिडिल क्लास लड़की पर आता है तो उनके मिलने की दुआ कई दर्शक करने लगते हैं ...ऐसी ही दिल को छूने वाले कई पाकिस्तानी ड्रामा हैं जो भारत के सास-बहू शोज र भारी पड़ रहे हैं। जानें क्या वजह है...

Jan 19, 2026
जिंदगी गुलजार, हम सफर, तू मेरी जिंदगी है…जैसे कई पाकिस्तानी सीरियल्स हैं जिनके क्लिप्स आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। भारत में इन टीवी सीरीज का जबरदस्त क्रेज है। ऐसे लोग जो इंडिया में अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी या ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी सीरियल्स नहीं देखते, वे भी इन पाकिस्तानी शोज को बिंज वॉच करते रहते हैं। जेन जी के बीच भी इन शो की खूब पॉप्युलैरिटी है। आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान के शोज लोगों को इतने अडिक्टिव लगते हैं?

लंबे नहीं खींचे जाते पाकिस्तानी ड्रामा

भारत के सीरियल्स ज्यादातर सास-बहू या पति-पत्नी की थीम पर बनते हैं जिसकी कहानी प्रिडिक्टिबल होती है। इंडिया के लोगों को पाकिस्तानी सीरियल में कुछ अलग मिला, जिस वजह से उनका रुझान इस तरफ हो गया। पाकिस्तानी ड्रामा की सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 20 से 30 एपिसोड में ही पूरे हो जाते हैं। इस वजह से इनकी कहानी झिलाऊ और जबरदस्ती के ट्विस्ट वाली नहीं होती। लोग वेब सीरीज की तरह इन्हें देखते चले जाते हैं।

महंगे कपड़े-गहनों से लोग नहीं पा रहे कनेक्ट

भारत के मोस्टली टीवी सीरियल्स में महंगे कपड़े, गहने, धूम तनानानाना वाला लाउड म्यूजिक ये सब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन्हें और नाटकीय बना देती हैं और लोग कनेक्ट हीं हो पाते। पाकिस्तानी ड्रामा रियलिस्ट अप्रोच के साथ बनाए जाते हैं लोग इनके इमोशंस से खुद को आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तानी कैरेक्टर्स एकदम हीरो या एकदम विलन नहीं बल्कि ग्रे शेड लिए होते हैं।

पाकिस्तानी शोज की बढ़िया स्क्रिप्ट

पाकिस्तानी सीरियल्स में ज्यादातर मिडिल क्लास के कुछ मुद्दे लिए जाते हैं। परिवार और रिश्तों से जुड़ी कहानी जो कि बेवजह खींची नहीं जाती बल्कि बढ़िया और कसा हुआ लिखा जाता है। भारत के सीरियल्स को लंबा खींचना होता है तो इसमें कई बार बीच में कहानी बोरिंग होती है या फिर प्रिडिक्टिबल ट्विस्ट चलते रहते हैं।

भारत में जुबान उर्दू और शायरी का क्रेज

भारत में पाकिस्तान की लाइफस्टाइल, वहां की भाषा को लेकर भी क्रेज है। इन शोज के डायलॉग्स और बात करने का लहजा भी इंडिया के लोग पसंद करते हैं।

ठीक-ठाक बजट और बड़े एक्टर्स

पाकिस्तानी कई ड्रामा भारतीय सीरियल्स की तुलना में ज्यादा बजट में बनते हैं। इसकी वजह यह है कि ये कम एपिसोड्स में पूरे हो जाते हैं। शोज पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स को लेकर बनते हैं।

