Tum Dena Saath Mera: अप्राजिता ने लिया साड़ी बुनने का फैसला, बेटी को मिला पिता का साथ
Tum Dena Saath Mera Spoiler: स्टार प्लस का नया सीरियल ओ हमनवा: तुम देना साथ मेरा में अप्राजिता और रक्षित की नोकझोंक जारी है, लेकिन अभी भी दोनों एक साथ नहीं आए हैं। फैंस को देनों के साथ आने का इंतजार है।
स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा- तुम देना साथ मेरा अभी टीआरपी में टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया है, लेकिन इस शो ने कई पुराने शोज को पीछे छोड़ दिया है। सीरियल की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हो सकता है सीरियल टॉप 10 में जगह बना ले। शो के अबतक 13 एपिसोड्स आ चुके हैं। शो की लेटेस्ट स्टोरीलाइन की बात करें तो रक्षित और अप्राजिता बार-बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन दोनों की लव स्टोरी अभी शुरू नहीं हुई है।
ताई जी ने रक्षित से बोला झूठ
शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि अप्राजिता रक्षित के पिता की जान बचाती है, लेकिन रक्षित की ताई जी सबको बताती हैं कि उसकी भांजी ने उनकी जान बचाई है। ये जानने के बाग रक्षित उसे धन्यवाद बोलता है। लेकिन रक्षित के पिता कहते हैं कि उसने उनकी जान नहीं बचाई है। लेकिन रक्षित के पिता को अप्राजिता का नाम नहीं याद आता है।
अप्राजिता ने लिया साड़ी बुनने का फैसला
इधर अप्राजिता ने फैसला लिया है कि वो अब साड़ी बुनाई का काम शुरू करेगी। वहीं, रक्षित भी उस साड़ी बुनाई करने वाले को ढूंढ रहा है जिस साड़ी पर उसके पिता की नजर पड़ी थी। रक्षित अभी नहीं जानता है कि वो साड़ी अप्राजिता ने बुनी है। जल्द ही अप्राजिता और रक्षित की इस साड़ी को लेकर मुलाकात हो सकती है।
अप्राजिता को ससुराल भेजना चाहती है उसकी मां
अप्राजिता ने साड़ी बुनाई का फैसला तो ले लिया है, लेकिन अप्राजिता की मां उससे कहती है कि उसे जो भी करना है वो अपने ससुराल में जाकर करे। वहीं, अप्राजिता का भाई भी उससे नाराज है। अप्राजिता का भाई भी यही चाहता है कि वो अपने ससुराल वापस चले जाए।
शो में जल्द होगी विलेन की एंट्री
अप्राजिता अपने पति से बहुत ज्यादा डरती है। अभी शो में अप्राजिता के पति की शो में एंट्री नहीं हुई है। पर जल्द ही शो के विलेन की एंट्री होगी।
अप्राजिता की शादी का सच आएगा सामने
अप्राजिता का कोई साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन अप्राजिता के पिता उसका साथ देने को तैयार हैं। वो अप्राजिता को साड़ी बुनाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अप्राजिता का पास्ट काफी परेशान करने वाला है। शो में जितनी कहानी अभी तक दिखाई गई है उसके मुताबिक, अप्राजिता का पति उसे परेशान करता है। उसे डराता-धमकाता है। जल्द ही अप्राजिता की शादी का पूरा सच दर्शकों के सामने आएगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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