Serial Update: ईरा पर भड़का रक्षित, अपराजिता ने की रीवा की मदद
Tum Dena Saath Mera Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा: तुम देना साथ मेरा के लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रीवा ऑफिस में कहीं मिल नहीं रही होती है। इस बार पर रक्षित ईरा पर बुरी तरह भड़क जाता है।
ओ हमनवा: तुम देना साथ मेरा में रक्षित और अपराजिता की कहानी आगे बढ़ रही है। रक्षित बार-बार सामने आकर अपराजिता की मदद कर रहा है। अपराजिता कॉम्पटीशन का फॉर्म भरने के लिए रक्षित के ऑफिस में होती है। वो वहां देरी से पहुंची है। पहले तो रिसेप्शन पर उसे बताया जाता है कि कॉम्पटीशन के फॉर्म खत्म हो गए हैं। इस बात से निराश अपराजिता घर जा रही होती है कि तभी रिसेप्शन से उसे आवाज दी जाती है। इसके बाद उसे आखिरी बचा फॉर्म दिया जाता है जिसे वो भरने के लिए बैठ जाती है।
अपराजिता को मिला कॉम्पटीशन का फॉर्म
अपराजिता फॉर्म भरने जा रही होती है कि तभी उसके फॉर्म पर पानी गिर जाता है। वो सोचती है कि वो वॉशरूम में जाकर अपना फॉर्म ड्रायर से सुखा लेगी। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे एक बंद फ्लोर के बाथरूम से एक बच्ची की आवाजा आती है। अपराजिता वो बच्ची की आवाज सुनकर वहीं रुक जाती है।
रीवा ने बनाया ईरा को परेशान करने का प्लान
दरअसल, ईरा को परेशान करने के लिए रीवा अपने आपको एक बाथरूम में छिपाने जाती है, लेकिन उस बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। रीवा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। अपराजिता वो आवाज सुनकर रीवा की मदद के लिए रुक जाती है।
ईरा पर भड़का रीवा
जब अपराजिता रीवा की मदद कर रही होती है कि तभी ऑफिस में रक्षित आ जाता है। वो देखता है कि सब लोग रीवा को ढूंढ रहे होते हैं। उसे जैसे ही पता चलता है कि रीवा मिल नहीं रही है, वो ईरा पर भड़क जाता है। वो ईरा से कहता है कि उसने रीवा की जिम्मेदारी उसे दी थी और रीवा अब मिल नहीं रही है।
अपराजिता ने की रीवा की मदद
इधर अपराजिता अपनी सूझबूझ से रीवा को बाथरूम से बाहर निकालती है। वो रीवा को अपने साथ कैंटीन में ले जाती है। वहीं, एक सिक्योरिटी गार्ड आता और कहता है कि रीवा के चाचा उसको ढूंढ रहे हैं। अपराजिता रीवा से पूछती है कि क्या वो उस सिक्योरिटी गार्ड को जानती है। रीवा कहती है कि वो इस ऑफिस में सबको जानती है और सब उसे ऑफिस में जानते हैं। रीवा बताती है कि ये ऑफिस उसके चाचू का है। रीवा को अपराजिता बहुत पसंद आई है। क्या रीवा की वजह से करीब आएंगे अपराजिता और रक्षित?
आनेवाले एपिसोड में क्या होगा?
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रीवा की मदद करने के चक्कर में अपराजिता अपना फॉर्म समय से नहीं भर पाएगी। वो देरी से पहुंचेगी फॉर्म समिट करने। ईसा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि फॉर्म समिट करने की डेडलाइन निकल चुकी है। इसके बाद अपराजिता अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स के साथ मिक्स करके वहां से भाग जाएगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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