‘अनुपमा’ की किंजल और गौरव खन्ना का चल रहा था अफेयर? निधि शाह ने दिया जवाब

संक्षेप: निधि शाह को गौरव खन्ना के फैंस लगातार ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल, निधि शाह ने उन रील्स को लाइक किया है जो गौरव खन्ना की जीत का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं अब एक ने निधि और गौरव के ‘अनुपमा’ के समय रिलेशनशिप में होने का दावा तक कर डाला है।

गौरव खन्ना के ‘बिग बॉस 19’ जीतने के बाद से ही निधि शाह सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल, निधि शाह ने ‘अनुपमा’ में किंजल का किरदार निभाया था, वहीं गौरव खन्ना ने अनुज कपाड़िया का। जब हर कोई गौरव खन्ना के ‘बिग बॉस 19’ जीतने का जश्न मना रहा था तब कुछ फैंस ने नोटिस किया कि उनकी को-एक्ट्रेस निधि सोशल सोशल मीडिया पर उन रील्स को लाइक कर रही हैं जिसमें गौरव खन्ना की जीत का मजाक उड़ाया जा रहा है।

किन रील्स को निधि शाह ने किया था लाइक? निधि ने पहली रील 'घोस्टली टॉक्स' की लाइक की जिसमें गौरव खन्ना ट्रॉफी पकड़े नजर आ रहे थे और फोटो पर लिखा था, ‘ये अनुपमा की ऑडियंस थोड़ी गंवार तो है।’ दूसरी रील उन्होंने 'मिस बीहैविंग' की लाइक कि जिसमें एक महिला तंज कस रही थी और वीडियो के कैप्शन में लिखा था, ‘गौरव खन्ना के बिग बॉस 19 जीतने के बाद मेरा रिएक्शन।’

निधि ने दिया जवाब जैसे ही ये बात वायरल हुई गौरव खन्ना और ‘अनुपमा’ के फैंस निधि शाह से जवाब मांगने लगे। वहीं इस बीच एक यूजर ने दावा किया कि ‘अनुपमा’ के दौरान निधि शाह और गौरव खन्ना रिलेशनशिप में थे। निधि ने उन रील्स को क्यों लाइक किया इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उस कमेंट का जवाब जरूर दिया जिसमें उनके और गौरव के रिश्ते पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने लिखा, ‘तुम बेहतर जानते हो’ और हंसने वाला इमोजी बनाया।