रुपाली गांगुली संग अनबन की खबरों पर निधि शाह ने तोड़ी चु्प्पी, बोलीं- हमारे बीच कभी...
रुपाली गांगुली के साथ अनुपमा के कई एक्टर्स की अनबन की खबरें आई थीं जिनमें से एक थीं निधि शाह। निधि ने अब पूरा सच बताया कि दोनों के बीच कैसा बॉन्ड था।
निधि शाह, अनुपमा शो में किंजल का किरदार निभाती थीं। निधि के किरदार को काफी पसंद किया जाता था। शो में उनके और रुपाली गांगुली के अनुपमा किरदार के बीच काफी अच्छी कैमिस्ट्री थी, लेकिन फिर खबर आने लगी कि रियल लाइफ में दोनों के बीच ठीक नहीं है। दोनों के बीच अनबन की खबरें भी आती थी और अब निधि ने उन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है और पूरा सच बताया है।
मैंने कभी उनको लेकर गलत नहीं कहा
द फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए निधि ने कहा, ‘पहली बात तो मैंने कभी उनको लेकर गलत कहा ही नहीं। देखो, वह ना अच्छी एक्ट्रेस हैं। वह हार्डवर्किंग हैं और यह मुझे इंस्पायर करता है। जब लोग बोलते हैं कि निधि ने रुपाली को लेकर कुछ कहा है तो वो सब सिर्फ झूठी खबरें होती हैं। अगर ये उनके लिए काम करता है तो उन्हें करने दो। जहां तक मेरी बात है, मुझे पता है कि उनके साथ मेरा कैसा तालमेल है।’
पहले थे दोनों के बीच विवाद
निधि ने आगे कहा, ‘पास्ट में हां हमारे अपने ओपीनियन थे और विवाद थे जो ठीक है। आपके अपने ओपीनियन हो सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया के पास कभी नहीं आई इस मुद्दे पर बोलने के लिए। मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है। ये सब मेरे लिए नया है। 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है मुझे अनुपमा छोड़े हुए। मैं तो वो दिक्कत भी भूल गई हूं जो हमारे बीच रही होगी। हम एक-दूसरे के साथ अच्छे हैं। हम पहले भी अच्छे थे और अलग ओपीनियन होना भी ओके है। आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप भी उसे लाइक मत करो।’
कभी इन खबरों को सुनकर रोती थीं निधि
निधि ने यह भी कहा कि जो फालतू की अफवाह होती हैं इससे रुपाली और उनके बीच के इमोशनल इक्वेशन पर भी असर पड़ा है। निधि ने कहा, ‘मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इतना बुरा लगता था। एक या दो बार तो मैं बहुत रोई थी और सोचती थी कि क्या हो रहा है। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं। कौन ये खबरें फैला रहा है? लेकिन मैं जानती हूं कि लोग समझेंगे कि बिहाइंड द सीन क्या होता है। मेरे लिए उस वक्त इग्नोर करना ही बेस्ट सॉल्यूशन था।’
निधि अनुपमा के बाद शो सपने वर्सेस एव्रीवन में नजर आईं जिसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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