अली को ट्रोल करने वालों को निया शर्मा ने दिया जवाब, लिखा- हम गणपति, ईद...

निया शर्मा ने अली गोनी के बचाव में एक स्टोरी पोस्ट की। उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है जो अली गोनी को गणपति बप्पा मोरया नहीं बोलने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये पोस्ट अपनी, अली और जैस्मिन की तस्वीर के साथ शेयर किया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 04:54 PM
सोशल मीडिया पर अली गोनी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अली, जैस्मिन भसीन और निया शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में निया शर्मा और जैस्मिन गणपति बप्पा मोरया बोलते नजर आ रहे हैं। वहीं, अली गोनी चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। इस वजह से कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब निया शर्मा ने अपने दोस्त अली गोनी के बचाव में एक स्टोरी पोस्ट की है।

निया ने अली के लिए लिखा पोस्ट

निया शर्मा ने एक तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में निया शर्मा, अली गोनी और जैस्मिन भसीन नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ निया शर्मा ने लिखा- "किसी के उत्सव का हिस्सा बनना अपने आप में सबसे बड़ा सम्मान है। हम गणपति, ईद और भारत में हर त्योहार को उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।"

निया शर्मा का पोस्ट

क्यों ट्रोल हो रहे अली गोनी

बता दें, जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें अली गोनी की गर्लफ्रेंड जैस्मिन और दोस्त निया शर्मा गणपति बप्पा मोरया चिल्लाते नजर आ रही हैं। वहीं, अली गोनी पहले निया से कुछ कहते नजर आ रहे हैं और बाद में कुछ चबाते नजर आ रहे हैं। इस बात पर लोगों ने कहा कि अली गोनी क्यों गणपति बप्पा मोरया नहीं बोल रहे हैं। लोगों ने अली गोनी के धर्म को लेकर भी भद्दे कमेंट्स किए हैं। इस ट्रोलिंग के बाद ही निया शर्मा का पोस्ट सामने आया है।

निया शर्मा और अली गोनी हाल ही में लाफ्टर शेफ्स में साथ नजर आए थे। शो में दोनों की दोस्ती साफ नजर आती थी। गणेश उत्सव पर टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने साथ आकर जश्न मनाया। इसके कई वीडियोज और तस्वीरें सामने आई हैं।

Nia Sharma

