नए साल में अर्जुन बिजलानी के परिवार पर टूटा दुख का पहाड़, ससुर का हुआ निधन

संक्षेप: नए साल की शुरुआत अर्जुन बिजलानी और उनके परिवार के लिए दुखद हुई है। अर्जुन बिजलानी के ससुर का आज यानी 1 जनवरी, 2026 को निधन हो गया। अपने ससुर की तबीयत के चलते ही अर्जुन बिजलानी और उनका परिवार दुबई से वापस आया था।

साल 2026 की शुरुआत अर्जुन बिजलानी और उनके परिवार के लिए काफी दुखभरी रही है। अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा के पिता की 73 उम्र में निधन हो गया। नेहा के पिता राकेश चंद्रा स्वामी का निधन आज यानी 01 जनवरी को निधन हो गया। अर्जुन बिजलानी अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए दुबई गए थे, लेकिन अपने ससुर की तबीयत के चलते अर्जुन बिजलानी दुबई से वापस आए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नेहा स्वामी के पिता का हुआ निधन राकेश चंद्र स्वामी को सोमवार को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जैसे ही ससुर के अस्पताल में भर्ती होने के बात अर्जुन और उनके परिवार को पता चली वो दुबई से वापस आ गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार से अर्जुन के ससुर वेंटिलेटर पर थे और आज यानी गुरुवार को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।

अचानक बिगड़ी थी राकेश की तबीयत रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार ने बताया कि नेहा के पिता फिट और ठीक थे, डिनर करने बैठ रहे थे कि अचानक उन्हें स्ट्रोक आ गया। इसके बाद अर्जुन के ससुर को बेलेव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेहा और अर्जुन ने दुबई जाने से पहले परिवार से मुलाकात की थी। अचानक राकेश की तबीयत बिगड़ जाने से परिवार के लोग हैरान रह गए। नेहा और अर्जुन को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वो लोग मंगलवार को दुबई से वापस आ गए।