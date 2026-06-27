मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्टफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, ‘लॉकअप 2’ में बोले हर्षद चोपड़ा

मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्टफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, ‘लॉकअप 2’ में बोले हर्षद चोपड़ा
Lockupp Season 2 Episode 1: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नजर आए हर्षद चोपड़ा अब रिएलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ में दिखाई देने वाले हैं।
नेटफ्लिक्स पर ‘लॉकअप’ का दूसरा सीजन शुरू हो गया है। पहले एपिसोड में फराह खान और रितेश देशमुख ने कंटेस्टेंट्स के नाम रिवील किए। वहीं कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी के राज खोले। आकांक्षा चमोला ने बताया कि वाे ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं। वहीं ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हर्षद चोपड़ा ने अपनी गर्लफ्रेंड के मिले धोखे के बारे में बताया।
गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा
हर्षद ने कहा, ‘मेरे फैंस मुझसे ये शिकायत करते हैं कि वो लोग मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं जब इंडस्ट्री में नया-नया आया था तब मैं सब जगह जाता था। सबसे मिलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्टफ्रेंड को साथ में खो दिया।’
रो पड़े हर्षद
हर्षद ने आगे कहा, ‘मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्टफ्रेंड के साथ मिलकर धोखा दिया था। बस मैं तभी से थोड़ा सावधान रहता हूं। यही मेरा सीक्रेट है।’ ये सुनकर फराह ने पूछा, ‘आपने ये राज कितने सालों से अपने दिल में दबाकर रखा है?’ हर्षद की आंखों में आंसू आ गए। हर्षद बोले, ‘किसी को नहीं पता है।’
रितेश ने दिया हौसला
रितेश देशमुख ने कहा, ‘बहुत हिम्मत लगती है पूरी दुनिया के सामने ऐसी बात रिवील करने में। ये आसान नहीं होता है।’ हर्षद ने कहा, ‘ये मेरे साथ 2010 में हुआ था। मैं न उन लोगों पर डिपेंडेंट हो जाता हूं जो लोग मेरे करीब होते हैं। तो मेरे लिए मेरे बेस्टफ्रेंड को खोना भी बड़ी बात थी और मैंने दोनों को एक साथ खोया था उस दिन।'
हर्षद ने बयां किया अपना दर्द
हर्षद ने आगे कहा, 'होता क्या है, जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड से शिकायत होती है तो आप अपने बेस्टफ्रेंड के पास जाते हो और जब बेस्टफ्रेंड की कोई बात पसंद नहीं आती है तो गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करते हो, लेकिन हां…। मैं इसलिए अपनी दुनिया में रहता हूं क्योंकि जब मैं मेरी दुनिया से बाहर निकलता हूं तो मुझे डर लगता है।’
शिवांगी ने थामा हाथ
शिवांगी जोशी भी ‘लॉकअप 2’ में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने हर्षद को अपने सेलमेट के रूप में चुना। बता दें, शिवांगी और हर्षद पहले भी साथ काम कर चुके हैं और अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों एक्टर्स ने जून 2025 में शुरू हुए सोनी टीवी के रोमांटिक ड्रामा 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में भाग्यश्री अय्यर और ऋषभ कपूर के किरदार निभाए थे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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करियर का सफर
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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