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मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्टफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, ‘लॉकअप 2’ में बोले हर्षद चोपड़ा

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Lockupp Season 2 Episode 1: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नजर आए हर्षद चोपड़ा अब रिएलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ में दिखाई देने वाले हैं।

मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्टफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, ‘लॉकअप 2’ में बोले हर्षद चोपड़ा

नेटफ्लिक्स पर ‘लॉकअप’ का दूसरा सीजन शुरू हो गया है। पहले एपिसोड में फराह खान और रितेश देशमुख ने कंटेस्टेंट्स के नाम रिवील किए। वहीं कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी के राज खोले। आकांक्षा चमोला ने बताया कि वाे ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं। वहीं ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हर्षद चोपड़ा ने अपनी गर्लफ्रेंड के मिले धोखे के बारे में बताया।

गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा

हर्षद ने कहा, ‘मेरे फैंस मुझसे ये शिकायत करते हैं कि वो लोग मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं जब इंडस्ट्री में नया-नया आया था तब मैं सब जगह जाता था। सबसे मिलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्टफ्रेंड को साथ में खो दिया।’

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रो पड़े हर्षद

हर्षद ने आगे कहा, ‘मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बेस्टफ्रेंड के साथ मिलकर धोखा दिया था। बस मैं तभी से थोड़ा सावधान रहता हूं। यही मेरा सीक्रेट है।’ ये सुनकर फराह ने पूछा, ‘आपने ये राज कितने सालों से अपने दिल में दबाकर रखा है?’ हर्षद की आंखों में आंसू आ गए। हर्षद बोले, ‘किसी को नहीं पता है।’

रितेश ने दिया हौसला

रितेश देशमुख ने कहा, ‘बहुत हिम्मत लगती है पूरी दुनिया के सामने ऐसी बात रिवील करने में। ये आसान नहीं होता है।’ हर्षद ने कहा, ‘ये मेरे साथ 2010 में हुआ था। मैं न उन लोगों पर डिपेंडेंट हो जाता हूं जो लोग मेरे करीब होते हैं। तो मेरे लिए मेरे बेस्टफ्रेंड को खोना भी बड़ी बात थी और मैंने दोनों को एक साथ खोया था उस दिन।'

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हर्षद ने बयां किया अपना दर्द

हर्षद ने आगे कहा, 'होता क्या है, जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड से शिकायत होती है तो आप अपने बेस्टफ्रेंड के पास जाते हो और जब बेस्टफ्रेंड की कोई बात पसंद नहीं आती है तो गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करते हो, लेकिन हां…। मैं इसलिए अपनी दुनिया में रहता हूं क्योंकि जब मैं मेरी दुनिया से बाहर निकलता हूं तो मुझे डर लगता है।’

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शिवांगी ने थामा हाथ

शिवांगी जोशी भी ‘लॉकअप 2’ में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने हर्षद को अपने सेलमेट के रूप में चुना। बता दें, शिवांगी और हर्षद पहले भी साथ काम कर चुके हैं और अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों एक्टर्स ने जून 2025 में शुरू हुए सोनी टीवी के रोमांटिक ड्रामा 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में भाग्यश्री अय्यर और ऋषभ कपूर के किरदार निभाए थे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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