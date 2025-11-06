नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की शादी 4 साल बाद टूटी? तलाक की अर्जी दायर की

संक्षेप: नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर उनके फैंस को बड़ा दुख होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 साल की शादी को दोनों ने तोड़ने का फैसला किया है।

टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के बीच काफी समय से दिक्कतों की खबरें आ रही है। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के साथ पोस्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने अब तक इस पर ना तो हां कहा है और ना ही ना। लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दी है।

क्या है मामला न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक नील और ऐश्वर्या काफी समय से अलग रह रहे हैं। दोनों ने अब ऑफिशियली तलाक के लिए अर्जी डाल दी है और जल्द फॉर्मैलिटीज शुरू हो जाएंगी। हालांकि दोनों के बीच दिक्कतें किस चीज को लेकर है इसको लेकर अपडेट नहीं आया है। लेकिन ये कन्फर्म है कि दोनों अलग हो रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक नील और ऐश्वर्या से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया।

दोनों की लव स्टोरी नील और ऐश्वर्या के बारे में बता दें कि दोनों पहली बार शो गुम है किसी के प्यार में के सेट पर मिले और यहीं दोनों को प्यार हो गया। दोनों ने फिर 2021 में शादी की थी और दोनों ने साथ में स्मार्ट जोड़ी और बिग बॉस 17 में काम किया था।

वहीं करवा चौथ के मौके पर भी जब ऐश्वर्या ने अकेले में फोटो शेयर की थी तब दोनों के अलग की खबर को और हवा मिल गई थी।