इस पूर्व क्रिकेटर के घर से हर 15 दिनों में आता है मलाइका अरोड़ा के लिए खाना? दोनों के बीच है गहरी दोस्ती

Mar 10, 2026 02:16 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
इन दिनों एक तरफ जहां मलाइका अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वहीं, दूसरी तरह अब मलाइका को लेकर एक खबर आ रही है। बता दें कि सालों से एक फेमस पूर्व क्रिकेटर के घर से हर हफ्ते मलाइका अरोड़ा के लिए घर का बना खाना आता है।

इस पूर्व क्रिकेटर के घर से हर 15 दिनों में आता है मलाइका अरोड़ा के लिए खाना? दोनों के बीच है गहरी दोस्ती

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। मलाइका प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाई रहती हैं। मलाइका आइटम सॉन्ग करने के साथ ही कई बड़े शोज में बतौर जज नजर आ चुकी हैं। इन दिनों एक तरफ जहां मलाइका अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वहीं, दूसरी तरह अब मलाइका को लेकर एक खबर आ रही है। बता दें कि सालों से एक फेमस पूर्व क्रिकेटर के घर से हर हफ्ते मलाइका अरोड़ा के लिए घर का बना खाना आता है। आइए जानते हैं कौन है वो?

ये हे वो पूर्व क्रिकेटर जिसके घर से आता है खाना

दरअसल, ये कोई और नहीं, बल्कि फेमस क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू हैं। नवजोत सिंह ने खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में भी खुद को साबित किया है। नवजोत और मलाइका अरोड़ा दोनों अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच दोस्ती 'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' शो के दौरान बढ़ी, जिसमें दोनों ही जज बने थे। ऐसे में हाल ही में जब मलाइका 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आईं तो उनकी दोस्ती पूरी तरह दिखी। उनके और सिद्धू के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक साफ नजर आई। यही नहीं, जैसा कि उम्मीद थी, कपिल शर्मा भी सिद्धू को इस बारे में चिढ़ाने से पीछे नहीं हटे।

कपिल ने खींची सिद्धू की टांग

शो के एक सेगमेंट के दौरान, मलाइका ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें हर 15 दिन में सफेद मक्खन, स्नैक्स और गुड़ भेजते हैं। मलाइका की ये बात सुनकर शो के होस्ट कपिल शर्मा हैरान रह गए, और उन्होंने तुरंत पूर्व क्रिकेटर की टांग खींचते हुए मजाक में कहा, "पाजी, आप मुझे 20 साल से जानते हो, आज तक आपने सौंफ और गुड़ तक नहीं भेजी मुझे तो।"

कपिल को सिद्धू ने दिखाया 'बाबाजी का ठुल्लू'

उनके इस कमेंट पर अर्चना पूरन सिंह, मलाइका और ऑडियंस हंस पड़ीं। सिद्धू पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने तुरंत अपने खास स्टाइल में जवाब दिया और मजाक में कपिल को पॉपुलर 'बाबाजी का ठुल्लू' दिखाया, जिससे यह पल और भी मजेदार हो गया। इनका मजाक यहीं नहीं रुका। एक मजेदार ट्विस्ट में, मलाइका को सिद्धू के लिए एक शायरी भी पढ़ते हुए देखा गया, जो वह आमतौर पर शो में मेहमानों के आने पर करते हैं।

मलाइका ने सिद्धू के लिए सुनाई शायरी

इस पर पलटवार करते हुए, मलाइका ने कहा, 'आपके दीदार के लिए हम कहां से कहां आ गए; वहां मिलना बंद हुआ, हम यहां आ गए।' सिद्धू ने इस प्यारे इशारे पर हाथ का दिल बनाकर रिएक्ट किया, जो साफ तौर पर इस पल का मजा ले रहे थे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
