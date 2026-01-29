प्रेमानंदजी महाराज ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को दी बड़ी सीख- बताया भगवान किस पर करते हैं कृपा
कपिल शर्मा शो के जज और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम गईं। वहां उन्होंने एक सवाल पूछा। प्रेमानंद ने बताया कि सिर्फ माला जप नहीं बल्कि कैसे वह सच्ची भक्ति कर सकते हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू की नवजोत कौर पत्नी प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचीं। उन्होंने सवाल किया कि वे खुद में क्या सुधार कर सकती हैं और समाज की अच्छी तरह सेवा कैसे की जा सकती है। प्रेमानंदजी ने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा कि जरूरी नहीं है कि अलग से माला लेकर जाप करने बैठ जाएं। वह जिस पद पर हैं उसका सही उपयोग करके जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं।
लोकप्रिय बनिए, समाजप्रिय बनिए
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर प्रेमानंद महाराज के दरबार में अपने मन का सवाल लेकर पहुंचीं। वहां उन्होंने कहा कि वह समाजसेवा में हैं। खुद में और क्या सुधार कर सकती हैं कि समाज की और अच्छे से सेवा कर सकें। इस पर प्रेमानंदजी ने जवाब दिया, समाज में आपको जो अधिकार और पद मिला हुआ है, उसमें अधिक से अधिक जहां सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जो लोग अव्यवस्थित हैं, उनकी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए और लोकप्रिय बनिए, समाजप्रिय बनिए। जो समाज की सेवा भगवत भाव से करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। जैसे हम सौ रुपये ठीक से खर्च कर दें तो पिता एक हजार देता है। एक हजार ठीक से खर्च कर दें तो एक लाख देता है। ऐसे हमें जो पद मिला है, इसका हम सदुपयोग करें, इसका समाज को सुख पहुंचाएं। अगला जन्म जो मिलेगा, इससे भी प्रकाशवान मिलेगा। इसलिए हमें धर्म कार्य करते हुए, समाज को सुख पहुंचाने की चेष्टा सोचनी चाहिए।
प्रेमानंद ने बताया, क्या है सच्ची भक्ति
प्रेमानंद जी आगे बोले, जो पदों पर बैठकर अपने सुख के बारे में सोचते हैं, वो गलत हैं। पद पर तुम्हें पिता और माता की तरह बैठाया गया है। बहुत बड़ा अधिकार मिला है आपको समाज की सेवा का। आप समाज को सुखी कर सकते हैं। अगर हम भय और प्रलोभन से बच जाएं और अपने समाज की सेवा करें तो यही भक्ति है। अलग से माला लेकर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम समाज की सेवा करें यही भक्ति है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।