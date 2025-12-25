Hindustan Hindi News
Navi Mumbai International Airport Farah Khan Dilip Vlog Meet Gautam Adani Son Jeet and wife Diva
‘आर्ट गैलरी’ से लेकर गल्ली किचन तक, फराह खान ने दिखाया कितना आलीशान है नवी मुंबई एयरपोर्ट

'आर्ट गैलरी' से लेकर गल्ली किचन तक, फराह खान ने दिखाया कितना आलीशान है नवी मुंबई एयरपोर्ट

संक्षेप:

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। इस एयरपोर्ट पर आज से उड़ाने शुरू हो जाएंगी। इस एयरपोर्ट पर सबसे पहले फराह खान और उनके कुक दिलीप पहुंचे। उन्होंने दिखाया कितना आलीशान है अडानी ग्रुप का ये एयरपोर्ट। 

Dec 25, 2025 10:35 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
फराह खान और उनके कुक दिलीप अपने व्लॉग्स के लिए सिलेब्स के घर जाते हैं या सिलेब्स को अपने घर पर बुलाते हैं, लेकिन इस बार फराह खान के कुछ अलग किया है। 24 दिसंबर को फराह खान नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचीं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और आज यानी 25 दिसंबर से इस एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू हो गई है। अपने इस व्लॉग में फराह और दिलीप ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती और खास सेवाओं के बारे में बताया। साथी ही फराह खान ने जीत अडानी, डायरेक्टर अडानी एयरपोर्ट्स और जीत अडानी की पत्नी डीवा शाह से मुलाकात की।

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची फराह खान

फराह खान ने बताया कि इस एयरपोर्ट पर आर्ट वर्क इंस्टॉल किए हैं। ये आर्टवर्क महाराष्ट्र के कल्चर को प्रमोट करेंगे। फराह खान ने कहा कि एयरपोर्ट पर ट्रेवलर्स को आर्ट गैलरी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये देखना है तो आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट आना पड़ेगा।

महाराष्ट्र के कल्चर को करेगा प्रमोट

आर्ट वर्क की बात करें तो ये डिजिटल स्क्रीन्स हैं जिसपर महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों की कहानी और कल्चर के बारे में तस्वीरों के साथ दिखाया जा रहा है। पूरे एयरपोर्ट पर ऐसे 8 आर्ट इंस्टॉलेशन किए गए हैं।

आर्ट इंस्टॉलेशन

इसके अलावा, एयरपोर्ट की सीलिंग पर कुछ रिबन लगाए गए हैं जो महाराष्ट्रियन म्यूजिक पर रोटेटे करते हैं। वीडियो में देखने को मिला कि वो रिबन घूमते हुए काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे।

क्या है प्रणाम सर्विस?

नवी मुंबई पर सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रणाम सर्विस रहेगी। इस सर्विस के तहत सीनियर सिटीजन्स को एयरपोर्ट पर शॉपिंग करने और रेस्तरां हॉपिंग का मौका मिलेगा। फराह ने कहा कि एयरपोर्ट पर व्हील चेयर में ये होता है कि आप सीनियर सिटीजन्स को सीधे प्लेन में ले जाते हैं, लेकिन प्रणाम सर्विस के तहत वो एयरपोर्ट पर घूम सकेंगे।

प्रणाम सर्विस

गल्ली किचन में पहुंचीं फराह खान

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े-बड़े ब्रैंड्स हैं। एयरपोर्ट पर एक गल्ली किचन है जो बेहद खूबसूरत है। फराह खान ने इसी गल्ली किचन में जीत अडानी और डीवा शाह से बातचीत की। इस रेस्तरां में कस्टमर्स की डाइट का भी ध्यान रखा गया है। रेस्तरां का मेन्यू हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

गल्ली किचन

2021 में अडानी ग्रुप ने टेकओवर किया प्रोजेक्ट

जीत अडानी ने बताया कि मुंबई में 1990 से ये सोच थी कि दो एयरपोर्ट होने चाहिए। इसके बाद ये प्रोजेक्ट 2016-17 से चालू हुआ और अडानी ग्रुप ने 2021 में ये प्रोजेक्ट टेकओवर किया और 2025 में ये बनकर तैयार हो गया।

जीत अडानी, डीवा शाह और फराह खान

जीत अडानी ने बताया कि उन्हें इंडियन ब्रैंड्स और ग्लोबल ब्रैंड्स को मिक्स करना था। इसलिए एयरपोर्ट पर आपको हर तरह के रेस्तरां और फ्लेवर मिलेगा।

farah khan Gautam Adani Navi Mumbai

