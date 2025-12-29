Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीNandini CM Kannada and Tamil TV actor dies by suicide in Bengaluru suicide note mentions marriage pressure
टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या, सीरियल में प्ले कर रही थीं लीड रोल, माता-पिता के नाम छोड़ा नोट

टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या, सीरियल में प्ले कर रही थीं लीड रोल, माता-पिता के नाम छोड़ा नोट

संक्षेप:

टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वालीं एक्ट्रेस नंदिनी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि वह डिप्रेशन में थीं और उनके मां-बाप उनपर शादी करने का दबाव डाल रहे थे।

Dec 29, 2025 10:08 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने अपने बेंगलुरु स्थित घर में आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जांच में पुलिस को नंदिनी के घर से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने की वजह बताई है। बता दें, एक्ट्रेस तमिल सीरियल में लीड रोल प्ले कर रही थीं। ऐसे उनके निधन की खबर ने उनके फैंस को तोड़ दिया है। वहीं कन्नड़ और तमिल टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुसाइड की वजह

लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, सुसाइड नोट में नंदिनी ने बताया कि उनके माता-पिता उन पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन वह मेंटली शादी करने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने यह भी बताया कि वह अन्य पर्सनल वजहों से डिप्रेशन से भी जूझ रही थीं। हालांकि, अभी तक उनकी मौत की सही वजहों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:अनुपमा का नया प्रोमो, मुश्किल में फंसेगी ईशानी, राही को चेतावनी देंगी बा
ये भी पढ़ें:तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों के साथ पोस्ट किया वीडियो, वीर पहाड़िया ने किया कमेंट

पुलिस अधिकारी का बयान

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जांच आगे बढ़ने पर और डिटेल्स शेयर की जाएंगी। अभी परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।” जांच में पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि नंदिनी ने किन हालाताें में आत्महत्या करने का फैसला लिया था।

कौन हैं नंदिनी?

नंदिनी की अचानक मौत से कन्नड़ और तमिल दोनों टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके साथी और फैंस बहुत दुखी हैं। बता दें, वह तमिल सीरियल ‘गौरी’ में लीड रोल प्ले कर रही थीं। वह इस सीरियल में डबल रोल प्ले कर रही थीं और धीरे-धीरे टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थीं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।