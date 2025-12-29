टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या, सीरियल में प्ले कर रही थीं लीड रोल, माता-पिता के नाम छोड़ा नोट

टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या, सीरियल में प्ले कर रही थीं लीड रोल, माता-पिता के नाम छोड़ा नोट
टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वालीं एक्ट्रेस नंदिनी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि वह डिप्रेशन में थीं और उनके मां-बाप उनपर शादी करने का दबाव डाल रहे थे।
टीवी एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने अपने बेंगलुरु स्थित घर में आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जांच में पुलिस को नंदिनी के घर से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने की वजह बताई है। बता दें, एक्ट्रेस तमिल सीरियल में लीड रोल प्ले कर रही थीं। ऐसे उनके निधन की खबर ने उनके फैंस को तोड़ दिया है। वहीं कन्नड़ और तमिल टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
सुसाइड की वजह
लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, सुसाइड नोट में नंदिनी ने बताया कि उनके माता-पिता उन पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन वह मेंटली शादी करने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने यह भी बताया कि वह अन्य पर्सनल वजहों से डिप्रेशन से भी जूझ रही थीं। हालांकि, अभी तक उनकी मौत की सही वजहों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस अधिकारी का बयान
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जांच आगे बढ़ने पर और डिटेल्स शेयर की जाएंगी। अभी परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।” जांच में पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि नंदिनी ने किन हालाताें में आत्महत्या करने का फैसला लिया था।
कौन हैं नंदिनी?
नंदिनी की अचानक मौत से कन्नड़ और तमिल दोनों टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके साथी और फैंस बहुत दुखी हैं। बता दें, वह तमिल सीरियल ‘गौरी’ में लीड रोल प्ले कर रही थीं। वह इस सीरियल में डबल रोल प्ले कर रही थीं और धीरे-धीरे टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थीं।
