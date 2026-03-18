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आवेज दरबार संग ब्रेकअप की खबरों के बीच नगमा का क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- सब मुझे…

Mar 18, 2026 10:42 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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आवेज दरबार और नगमा सोशल मीडिया के फेमस कपल थे। दोनों के साथ के कई वीडियोज वायरल होते रहते थे। वहीं बिग बॉस में भी दोनों साथ आए थे और दोनों की जोड़ी को सभी ने काफी पसंद भी किया था।

आवेज दरबार संग ब्रेकअप की खबरों के बीच नगमा का क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- सब मुझे…

आवेज दरबार का 16 मार्च को बर्थडे था और उन्होंने इसे काफी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जिसमें उनके परिवार वाले और दोस्त सभी शामिल हुए थे। आवेज ने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो भी शेयर किया है इंस्टाग्राम पर। हालांकि फैंस ने इसमें नगमा को मिस किया जो उनकी गर्लफ्रेंड हैं और इसके बाद से ब्रेकअप की अफवाह आने लगी हैं। इसके अलावा आवेज ने जो कैप्शन लिखा है उससे और इन खबरों को हवा मिल गई है।

अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे आवेज

आवेज ने वीडियो में कहा कि वह वैसे अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त और परिवार वाले कभी ऐसा नहीं होने देते हैं।

सभी सेलेब्स दोस्त आए थे सामने

वीडियो में आपको गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, आकांक्षा चमोला, फरहाना भट्ट, मालती चहर, सिद्धार्थ भार्द्वाज, मनीषा रानी, अर्चना गौतन और नाजिला भी नजर आए। आवेज को सभी ने बहुत प्यार दिया है।

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आवेज बोले जो नहीं आ पाए…

इसके अलावा आवेज ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, ‘थैंक्यू सो मच सभी को जो मेरे बर्थडे में आए। मेरे लिए ये काफी है और जो नहीं पाए, कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कभी-कभी हो जाता है। दूसरी बार पक्का मिलेंगे। सभी को बहुत प्यार।’

आवेज बोले बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा आपको

वहीं आवेज से जब पूछा गया कि क्या नगमा ने उन्हें कोई स्पेशल बर्थडे सरप्राइज दिया तो टेली मसाला से बात करते हुए आवेज ने कहा, इसके बारे में हम अच्छे से बैठकर एक दम प्यार से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा आपको।

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नगमा का क्रिप्टिक पोस्ट

वहीं नगमा ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, लोगों को लगता है मैं बैडी हूं, लेकिन मैं अजीब हूं जिसमें हमेशा एनर्जी रहती है।

बिग बॉस में किया था प्रपोज

बता दें कि नगमा और आवेज के रिलेशन की खबरें काफी समय से आ रही थीं। वहीं बिग बॉस के दौरान आवेज ने नगमा को प्रपोज भी किया ऑनएयर। इतना ही नहीं ऐसा भी कहा जा रहा था कि शो के बाद दोनों शादी करेंगे। लेकिन इस बीच दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को परेशान कर दिया है।

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वैसे यह भी बता दें कि बिग बॉस के दौरान आवेज पर चीटिंग के भी आरोप लगे थे। सोशल मीडिया पर आवेज पर किसी ने चीटिंग के आरोप लगाए थे। हालांकि आवेज ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। वहीं नगमा ने भी आवेज का ही सपोर्ट किया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


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बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
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