सुधा चंद्रन ने बताया माता की चौकी में हुआ था कैसा अनुभव, ड्रामा बोलने वाले ट्रोल्स को भी दिया जवाब

संक्षेप: सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा जिसमें वह माता की चौकी के दौरान ट्रांस जैसी अवस्था में नजर आ रही थीं। कुछ लोगों ने इसे फेक बताकर ट्रोलिंग भी की। अब सुधा ने इसका जवाब दिया है और अपनी फीलिंग्स बताई हैं।

एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का माता की चौकी का एक वीडियो सेशल मीडिया पर बीते दिनों काफी वायरल रहा। जागरण के दौरान वह एकदम भावुक दिखीं। कुछ लोगों ने उनकी भावनाओं और भक्ति को समझा तो कई ने ट्रोलिंग भी की। अब सुधा ने ट्रोल्स को जवाब दिया है। उनका कहना है कि वह इस पर कोई सफाई नहीं देना चाहती हैं। जो लोग उन्हें फेक और ड्रामेबाज कह रहे हैं उनको भी सुधा ने मैसेज दिया है।

सुधा बोलीं, खुश रहें ट्रोल्स सुधा जूम से बातचीत कर रही थीं। उनका जागरण वाला वीडियो बहुत वायरल हुा था। इस पर लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी है। सुधा बोलीं, 'मैं यहां पर किसी को सफाई देने के लिए नहीं हूं। जिंदगी को लेकर मेरा एक परसेप्शन है। मेरे कुछ कनेक्शंस हैं जिनका मैं सम्मान करती हूं। मुझे लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। जो ट्रोल करते हैं, अच्छी बात है, खुश रहें अपनी जिंदगी में। उन करोड़ों लोगों का क्या जो इससे कनेक्ट कर सकते हैं और समझते हैं। मेरे लिए वो जरूरी है।'

नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे सुधा ने कहा कि वह किसी की ट्रोलिंग और सवालों के जवाब नहीं देना चाहतीं। कहा कि वह सेल्फ-मेड महिला हैं और अपनी जिंदगी ईश्वर के आशीर्वाद से सम्मान के साथ जीती रहेंगी। सुधा चंद्रन बोलीं, 'अपने जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे एक्सीडेंट के बाद भी लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफी कर रही हो तुम। लेकिन जब वही एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है तो लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं।'

क्या था वायरल वीडियो सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था उसमें वह देवी-देवता के रूप में नृत्य कर रहे कलाकारों को देखकर अभिभूत दिख रही थीं। उनकी एक्टिविटीज कुछ असामान्य सी थीं, वह ट्रांस जैसी स्टेट में थीं। लोगों ने उनको पकड़ रखा था, सुधा थोड़ी अग्रेसिव भी दिख रही थीं, कूद रही थीं, बेसुध नाच रही थीं। उन्होंने पास खड़े एक शख्स के हाथ में कई बार काटा भी। कई लोग लिख रहे थे कि उन पर देव आए हैं, वहीं कई का कहना था कि वह ड्रामा कर रही हैं।



