नागिन 7 के बाथटब रोमांस पर भड़के दर्शक, बोले- इस बकवास ने अब पागल कर दिया है
एकता कपूर अपने शोज में अतरंगी ट्विस्ट डालने के लिए जानी जाती हैं। अब नागिन 7 का एक और एपिसोड ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है। लोग शो के विलन के बीच बाथरूम रोमांस को क्रिंज बता रहे हैं।
एकता कपूर का शो नागिन 7 कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुका है। अब इसके लेटेस्ट एपिसोड पर एक बार फिर से दर्शकों का गुस्सा फूटा है। इस सीन में बाथटब में रोमांस दिखाया गया है। व्यूअर्स चिढ़े हैं कि मेन लीड से ज्यादा विलन पर फोकस क्यों किया जा रहा है। लोग गुस्सा निकालकर इस एपिसोड को क्रिंज लिख रहे हैं। दर्शकों की शिकायत है कि नागिन को उसके ही शो में साइडलाइन कर दिया गया है।
नागिन के कॉन्टेंट पर भड़के लोग
नागिन के एपिसोड के फोटोज रेडिट पर पोस्ट किए गए हैं। पोस्ट करने वाले ने लिखा है, 'एक सपना 5 मिनट लंबा कैसे हो सकता है? इन लोगों ने बाथटब रोमांस दिखा दिया।' इस पोस्ट पर एक ने रिएक्ट किया है, 'एकता राधिका से ऑब्सेस्ड है।' एक ने लिखा है, 'इसे ही लीड बना देना चाहिए था और प्रियंका चाहर चौधरी को विलन।' एक और कमेंट है, ‘इस बकवास ने मुझे पागल कर दिया। क्या ये लोग नहीं समझ पा रहे कि हम शो के विलन को लीड से ज्यादा नहीं देख पा रहे। इस सीन की एकदम जरूरत नहीं थी।’
लोगों ने सीन को लिखा क्रिंज
ट्विटर पर भी लोगों के रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'आर्यमान और राधिका को साथ में अब तक कई सारे सीन्स मिले हैं, मैंने कभी शिकायत नहीं की लेकिन कुछ नहीं मिला तो... आज वाकई में हर्ट हो रहा है। एकता और मेकर्स- आई हेट यू।' एक और ने लिखा है, मुझे भी ये गलत लगा। उसके साथ खुशी से केक काटना और रात में राधिका ने बोला कि हम रात साथ में बिताएंगे तो उसने बोला कि मैं लेट आऊंगा, मतलब आएगा जरूर। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही बस मुझे सीन बहुत बुरे लगे। कई लोग सीन को क्रिंज लिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सीन तो बुरा है, एग्जिक्यूशन और भी बुरा है।
क्या था लेटेस्ट एपिसोड में जिस पर चिढ़े लोग
जिस एपिसोड पर दर्शक इतने भड़के हैं, इसमें दिखाया गया कि राधिका आर्यमान का कमरा फूलों से सजाती है। रोमांटिक माहौल बनाती है। सोचती है कि उनके बीच बात आगे बढ़ेगी ताकि वह अहाना से ऊपर हो जाए। आर्यमान अहाना से झगड़कर आता है और राधिका से बताता है कि वह भी उसे पसंद करता है। दर्शक इसी बात पर भड़के हैं। लिख रहे हैं कि राधिका आर्यमान से प्यार नहीं करती थी तो सपना क्यों।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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