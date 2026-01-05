Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीnaagin 7 this actor replaced in just a week, these new actors are coming in the show as nag-naagin
Naagin 7: पहले ही हफ्ते में इस एक्टर को किया गया बाहर, अनंता को डसने आ रही है ये नई नागिन

Naagin 7: पहले ही हफ्ते में इस एक्टर को किया गया बाहर, अनंता को डसने आ रही है ये नई नागिन

संक्षेप:

टीवी सीरियल नागिन को अभी एक हफ्ते का ही समय हुआ था और एक बड़े एक्टर को शो से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही नागिन बनीं अनंता की मुश्किलें बढाने उनकी नागिन दुश्मन भी शो में आ रही है। आने वाले एपिसोड में होगी नए किरदारों की एंट्री।

Jan 05, 2026 01:40 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एकता कपूर के शो नागिन 7 की हाल में ही शुरुआत हुई है। इस बार नागिन के किरदार में प्रियंका चाहर चौधरी नजर आ रही हैं। इसके अलावा ईशा सिंह, नमिक पॉल, कुशाग्रे दुआ जैसे एक्टर्स नजर आ रहे थे। लेकिन अब ताजा खबरों की मानें तो शो से एक एक्टर का पत्ता साफ होने वाला है और उसकी जगह नए एक्टर की एंट्री होगी। इसके अलावा अनंता के खिलाफ एक नई नागिन भी शो में नजर आने वाली हैं जो ऑडियंस को खुश कर देगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस एक्टर को शो से किया बाहर

रिपोर्ट्स की मानें तो सिर्फ एक हफ्ते में एकता कपूर के इस शो से एक्टर कुशाग्रे दुआ को निकाल दिया है। शो में उन्हें रवीश के किरदार में देखा जा रहा था। रवीश को शो से बाहर करने के पीछे का कोई साफ कारण सामने नहीं आया। लेकिन उन्हें रिप्लेस कर नए एक्टर को एंट्री दे दी गई है। कुशाग्र दुआ की जगह वेदांत सलूजा शो में शामिल हुए हैं। नए एपिसोड में वेदांत को रवीश के किरदार में दिखाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मनोज कुमार के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी ये पॉपुलर एक्ट्रेस, नागिन बन बनाई पहचान

अनंता की दुश्मन नागिन लेने वाली एंट्री

आगे आने वाले एपिसोड में अनंता की दुश्मन नागिन भी एंट्री लेने वाली है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस कनिका मान नए किरदार में नजर आएंगी। उन्हें नागिन बने देखा जाएगा जो अनंता के रास्ते में मुश्किलें पैदा करेगी। इसके अलावा एक्टर साहिल उप्पल भी नागिन की कास्ट में शामिल हुए हैं। आने वाले एपिसोड में इन नए एक्टर्स को इनके किरदारों में देखा जा सकता है।

नागिन को मारने के लिए लाया जाएगा ड्रैगन

बता दें, नागिन को शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और अनंता अपने असली नागिन के रूप में आने वाली है। हाल में परमीत ने पूर्वी और अनंता को मारने के लिए भेड़िये को भेजा था। अब शो में ड्रैगन भी नागिन को सबक सिखाने के लिए जाया जाएगा। अनंता की बहन पूर्वी की मौत होगी और फिर होगी बदले की शुरुआत। नमिक पॉल और प्रियंका की जोड़ी भी ऑडियंस को पसंद आने वाली है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Naagin 7 priyanka chahar choudhary

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।