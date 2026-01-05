Naagin 7: पहले ही हफ्ते में इस एक्टर को किया गया बाहर, अनंता को डसने आ रही है ये नई नागिन

संक्षेप: टीवी सीरियल नागिन को अभी एक हफ्ते का ही समय हुआ था और एक बड़े एक्टर को शो से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही नागिन बनीं अनंता की मुश्किलें बढाने उनकी नागिन दुश्मन भी शो में आ रही है। आने वाले एपिसोड में होगी नए किरदारों की एंट्री।

एकता कपूर के शो नागिन 7 की हाल में ही शुरुआत हुई है। इस बार नागिन के किरदार में प्रियंका चाहर चौधरी नजर आ रही हैं। इसके अलावा ईशा सिंह, नमिक पॉल, कुशाग्रे दुआ जैसे एक्टर्स नजर आ रहे थे। लेकिन अब ताजा खबरों की मानें तो शो से एक एक्टर का पत्ता साफ होने वाला है और उसकी जगह नए एक्टर की एंट्री होगी। इसके अलावा अनंता के खिलाफ एक नई नागिन भी शो में नजर आने वाली हैं जो ऑडियंस को खुश कर देगा।

इस एक्टर को शो से किया बाहर रिपोर्ट्स की मानें तो सिर्फ एक हफ्ते में एकता कपूर के इस शो से एक्टर कुशाग्रे दुआ को निकाल दिया है। शो में उन्हें रवीश के किरदार में देखा जा रहा था। रवीश को शो से बाहर करने के पीछे का कोई साफ कारण सामने नहीं आया। लेकिन उन्हें रिप्लेस कर नए एक्टर को एंट्री दे दी गई है। कुशाग्र दुआ की जगह वेदांत सलूजा शो में शामिल हुए हैं। नए एपिसोड में वेदांत को रवीश के किरदार में दिखाया जाएगा।

अनंता की दुश्मन नागिन लेने वाली एंट्री आगे आने वाले एपिसोड में अनंता की दुश्मन नागिन भी एंट्री लेने वाली है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस कनिका मान नए किरदार में नजर आएंगी। उन्हें नागिन बने देखा जाएगा जो अनंता के रास्ते में मुश्किलें पैदा करेगी। इसके अलावा एक्टर साहिल उप्पल भी नागिन की कास्ट में शामिल हुए हैं। आने वाले एपिसोड में इन नए एक्टर्स को इनके किरदारों में देखा जा सकता है।