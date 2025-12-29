Hindustan Hindi News
Naagin 7: एकता कपूर के शो 'नागिन 7' के लिए इतनी मोटी रकम वसूल रही हैं प्रियंका चाहर, जानकर होंगे शॉक्ड

Naagin 7: एकता कपूर के शो 'नागिन 7' के लिए इतनी मोटी रकम वसूल रही हैं प्रियंका चाहर, जानकर होंगे शॉक्ड

संक्षेप:

प्रियंका 'नागिन 7' में आने की खबरों को लेकर शुरू से ही चर्चा में बनी हुई हैं। इस ऐसे में अब फैंस 'नागिन 7' में प्रियंका की फीस जानने को लेकर बेताब हैं। तो चलिए जानते हैं प्रियंका की 'नागिन 7' की फीस।

Dec 29, 2025 04:01 pm IST
एकता कपूर के टीवी शो 'नागिन 7' को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। नागिन के सातवें सीजन के आने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में फाइनली 'नागिन 7' का प्रीमियर आखिरकार हो चुका है, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल प्ले कर रही हैं। प्रियंका 'नागिन 7' में आने की खबरों को लेकर शुरू से ही चर्चा में बनी हुई हैं। इस ऐसे में अब फैंस 'नागिन 7' में प्रियंका की फीस जानने को लेकर बेताब हैं। तो चलिए जानते हैं प्रियंका की 'नागिन 7' की फीस।

'नागिन 7' के लिए प्रियंका को मिली कितनी फिस

सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका चाहर चौधरी को 'नागिन 7' के हर एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। बिग बॉस 16 के दौरान, उनकी हफ्ते की कमाई लगभग 5 लाख रुपये थी, जिसमें आखिरी हफ्ते की फीस 10 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। हालांकि, ये कमाई अभी तक वेरिफाई नहीं हुई है। इसे एशियननेट न्यूज ने दिए हैं और प्रियंका या शो के मेकर्स ने इनकी पुष्टि नहीं की है।

प्रियंका चाहर चौधरी का करियर

बता दें कि प्रियंका चाहर टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। इसे बाद वो 'गठबंधन', 'ये है चाहतें', 'परिणीति' और 'उड़ारियां' जैसे शोज में नजर आईं। वहीं, उन्हें सलमान खान के शो बिग बॉस से काफी पॉपुलैरिटी मिली।

करण कुंद्रा ने अपने रोल से जीता दिल

बता दें कि 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर के साथ करण कुंद्रा लीड रोल में हैं। शो में वो प्रोफेसर के रूप में नजर आ रहे हैं। शो में दिखाया गया कि करण कुंद्रा को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि देश को नागलोक की रानी बचाएगी। वो उस घर भी जाता है जहां उसे लगता है अनंता मिलेगी। वहां उसे अनंता नहीं मिलती है। पहले एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश भी नजर आती हैं। वो नागलोक की रानी अनंता को जन्म देती हैं। अनंता के जन्म के बाद तेजस्वी की मौत हो जाती है और अनंता की देखरेख अमृतसर का एक परिवार करता है।

