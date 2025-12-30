सांपों के साथ रहा है ईशा सिंह का पुराना रिश्ता, बोलीं- बचपन से मेरे साथ सांपों को लेकर कुछ..

संक्षेप: Naagin 7: नागिन में अहम किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस ईशा सिंह ने बताया कि उनका बचपन से ही सांपों के साथ एक अलग कनेक्शन रहा है, इसलिए उन्हें कहीं न कहीं पता था कि उन्हें यह शो मिलेगा।

टीवी सीरियल नागिन 7 में काम करने को लेकर एक्ट्रेस ईशा सिंह सुर्खियों में बनी हुई है। शो में वह अनंता का रोल प्ले कर रही हैं और प्रियंका चहर चौधरी को इस सीजन की नागिन चुना गया है। सीजन की शुरुआत से ही यह शो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि प्रिंयका की जगह ईशा शो में ज्यादा फिट बैठतीं। शो में ईशा का रोल प्रियंका की ऑनस्क्रीन बहन का है। जब उनसे पूछा गया कि लीड रोल नहीं मिलने और प्रियंका के काम पर लोगों के रिएक्शन पर उनका क्या कहना है तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। साथ ही उन्होंने लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सांपों से उनका पुराना रिश्ता रहा है, इस बारे में भी उन्होंने खुलकर बोला।

सांपों से पुराना है ईशा सिंह का रिश्ता ईशा सिंह ने क्यों कहा था कि सांपों के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है, इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि, “मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बचपन से मेरे साथ सांपों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम कभी बहुत विस्तार में उस पर बात करेंगे, तो मेरा उस चीज के साथ काफी रिश्ता रहा है। फिर नागिन इतना बड़ा कलर्स का शो है, सातवां सीजन है। तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा पता था कि मैं कभी ना कभी नागिन का पार्ट रहूंगी। इतना जल्दी हो जाएगा, यह पता नहीं था।”

प्रियंका के काम को लेकर क्या कहा? जब उनसे पूछा गया कि प्रियंका को लीड रोल में कास्ट किए जाने को लेकर मिले-जुले रिव्यूज हैं तो ईशा ने कहा, "मिले जुले रिव्यूज आने चाहिए, यह अच्छा होता है - 100% अच्छा होता है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग नफरत करते हैं। लोग इस बारे में बात करें, वो जरूरी है। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग शो के बारे में बात कर रहे हैं, लोग इस पूरी चीज को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक कंपैरिजन की बात रही तो देखिए हर एक्टर के अपने फैन क्लब होते हैं। सबको चाहिए कि यह हो, यह एक्टर होना चाहिए। प्रियंका का अलग फैन क्लप होगा, किसी और का अलग होगा।"