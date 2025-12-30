Hindustan Hindi News
सांपों के साथ रहा है ईशा सिंह का पुराना रिश्ता, बोलीं- बचपन से मेरे साथ सांपों को लेकर कुछ..

संक्षेप:

Naagin 7: नागिन में अहम किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस ईशा सिंह ने बताया कि उनका बचपन से ही सांपों के साथ एक अलग कनेक्शन रहा है, इसलिए उन्हें कहीं न कहीं पता था कि उन्हें यह शो मिलेगा।

Dec 30, 2025 06:21 pm IST
टीवी सीरियल नागिन 7 में काम करने को लेकर एक्ट्रेस ईशा सिंह सुर्खियों में बनी हुई है। शो में वह अनंता का रोल प्ले कर रही हैं और प्रियंका चहर चौधरी को इस सीजन की नागिन चुना गया है। सीजन की शुरुआत से ही यह शो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि प्रिंयका की जगह ईशा शो में ज्यादा फिट बैठतीं। शो में ईशा का रोल प्रियंका की ऑनस्क्रीन बहन का है। जब उनसे पूछा गया कि लीड रोल नहीं मिलने और प्रियंका के काम पर लोगों के रिएक्शन पर उनका क्या कहना है तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। साथ ही उन्होंने लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सांपों से उनका पुराना रिश्ता रहा है, इस बारे में भी उन्होंने खुलकर बोला।

सांपों से पुराना है ईशा सिंह का रिश्ता

ईशा सिंह ने क्यों कहा था कि सांपों के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है, इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि, “मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बचपन से मेरे साथ सांपों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम कभी बहुत विस्तार में उस पर बात करेंगे, तो मेरा उस चीज के साथ काफी रिश्ता रहा है। फिर नागिन इतना बड़ा कलर्स का शो है, सातवां सीजन है। तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा पता था कि मैं कभी ना कभी नागिन का पार्ट रहूंगी। इतना जल्दी हो जाएगा, यह पता नहीं था।”

प्रियंका के काम को लेकर क्या कहा?

जब उनसे पूछा गया कि प्रियंका को लीड रोल में कास्ट किए जाने को लेकर मिले-जुले रिव्यूज हैं तो ईशा ने कहा, "मिले जुले रिव्यूज आने चाहिए, यह अच्छा होता है - 100% अच्छा होता है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग नफरत करते हैं। लोग इस बारे में बात करें, वो जरूरी है। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग शो के बारे में बात कर रहे हैं, लोग इस पूरी चीज को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक कंपैरिजन की बात रही तो देखिए हर एक्टर के अपने फैन क्लब होते हैं। सबको चाहिए कि यह हो, यह एक्टर होना चाहिए। प्रियंका का अलग फैन क्लप होगा, किसी और का अलग होगा।"

'एकता मैम ने ऐसी ही थोड़ी किसी को'

ईशा से जब प्रियंका चहर चौधरी को उनकी जगह नागिन कास्ट करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "मुझे जो लगता है मैं तो वही बता रही हूं। मैंने उसको नागिन प्ले करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि वो कमाल की लगती है, वो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है। बहुत सही चॉइस है यार। एकता मैम ने ऐसी ही थोड़ी किसी को कास्ट कर लिया। अच्छा कर रही है वो, अच्छी लग रही है औऱ अच्छी चॉइस है नागिन के लिए। वह नागिन के लिहाज से बिलकुल सही है।" बता दें कि बिग बॉस 19 में इस सीजन की नागिन का अनाउंसमेंट एकता कपूर ने किया था और उनका वाला एपिसोड काफी चर्चा में रहा था।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

