नागिन 7 में हुई बिग बॉस के इस फेमस कंटेस्टेंट की एंट्री, इच्छाधारी भेड़िया बन खेलेगा दहशत का खेल!

Naagin 7: एकता कपूर का फेमस शो नागिन का सीजन 7 इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो के ट्विस्ट एंड टर्न ने इसे शुरुआत से ही रोमांचक बनाया हुआ है। नागिन 7 कलर्स टीवी पर 27 दिसंबर से शुरू हो चुका है। यही नहीं, इसे आप आप इसे ऑनलाइन जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। नागिन 7 में एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में हैं। वहीं, अब एकता के इस शो में एक बेहद दमदार किरदार की एंट्री होने वाली है।
प्रोमो ने मचाई खलबली
नागिन 7 में प्रियंका चौधरी अनंता के रोल में नजर आ रही हैं। ऐसे में अब इस शो में जल्दी एक भेड़िये की एंट्री होने वाली है। शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि अनंता को हजारों सांप घेर लेते हैं और उनके पूरे शरीर पर काटते हैं। इसके बाद उनके अंदर अपार शक्ति आ जाती है। तभी शो में भेड़िये की एंट्री होती है। अनंता और भेड़िये के बीच लड़ाई होती है। वहीं, दिलचस्प बात यह है कि प्रोमो से संकेत मिलता है कि यह भेड़िया अनंता को नाग, या नागिन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फैंस अब बेसब्री से अंदाजा लगा रहे हैं कि रूप बदलने वाले भेड़िये के पीछे कौन सा एक्टर है, और यह नया किरदार शो में कौन से राज लेकर आएगा?
क्या विवियन डीसेना भेड़िया का रोल निभा रहे हैं?
सीरियल गॉसिप के अनुसार, विवियन डीसेना 'इच्छाधारी भेड़िया' के रूप में नागिन 7 में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, न तो मेकर्स और न ही कलर्स टीवी ने इस बात की पुष्टि की है कि वह रहस्यमयी रूप बदलने वाले भेड़िया का किरदार निभाएंगे। नए विलेन को लेकर काफी चर्चा हो रही है और रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि विवियन एक अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह भेड़िया के पीछे के एक्टर हो सकते हैं।
