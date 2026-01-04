Hindustan Hindi News
Naagin 7: अनंता को होगा शक्तियों का एहसास, बहन की मौत का बदला लेने के लिए लेगी नागिन अवतार

संक्षेप:

टीवी सीरियल नागिन 7 की धमाकेदार शुरुआत के साथ ही ये शो ऑडियंस का फेवरिट बन गया है। आने वाले एपिसोड में अनंता का पूरा परिवार मारा जाता है। परिवार का बदला लेने के लिए अनंता अपने असली नागिन अवतार में आएगी।

Jan 04, 2026 01:15 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
एकता कपूर अपना पॉपुलर शो नागिन का 7वां सीजन लेकर वापस आ गई हैं। हाल में शुरू हुए इस शो का आज चौथा एपिसोड आने वाला है। इस नए सीजन की शुरुआत में अनंता जो अनंतकुल की नागिन है से हुई है. लेकिन दुनिया से छुपाने के लिए उसका नाम बदल कर पूर्वी कर दिया गया है। वहीं पूर्वी को अनंता बताया गया है। एपिसोड में असली नागिन अनंता (प्रियंका चाहर चौधरी) को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगेगा। साथ ही उसे महसूस होगा कि वो अपने बॉस आर्यमान को पसंद करने लगी है। इसी दौरान उसे ये भी पता चलेगा कि रवीश उसकी बहन पूर्वी को धोखा दे रहा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पूर्वी शादी से पहले ही रवीश के बच्चे की मां बनने वाली है।

अनंता को हुआ आर्यमान से प्यार

नागिन 7 आते ही ऑडियंस का फेवरिट बनता जा रहा है। आज के नए एपिसोड में कई ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं। असली अनंता को आर्यमान के साथ डांस करने का मौका मिलेगा और उसे महसूस होगा कि वो उसे पसंद करने लगी है। इसके बाद वो बिल्डिंग से गिर रहे एक बच्चे की जान बचाएगी। बिल्डिंग से गिरने पर अनंता को चोट नहीं आएगी। उसे तब भी यकीन नहीं होगा कि वो एक आम इंसान नहीं है। लेकिन नए वाले एपिसोड में अनंता अपने असली अवतार में आने वाली है।

भेड़िए का अटैक

दरअसल, अनंता अपनी बहन पूर्वी के होने वाले बच्चे के लिए बलजीत और आर्यमान के सामने रवीश का सच बताएंगी। पूर्वी बताएगी की कैसे रवीश ने उसे मैसेज भेजे थे। लेकिन बलजीत दोनों बहनों के कैरेक्टर को ही गलत बता देता है। बलजीत को एहसास होगा कि इन दोनों बहनों से उसे खतरा है, इसलिए वो अपने भेड़िए को दोनों बहनों को जान से मारने का आदेश देगा।

अनंता लेगी नागिन अवतार

आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भेड़िया अनंता और पूर्वी को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। पूर्वी भेड़िए की चपेट में आने की वजह से मारी जाएगी। लेकिन अनंता बुरी तरह से घायल हो चुकी होगी। वो एक गुफा जैसी जगह जा गिरेगी। इस दौरान अनंता को सेकड़ों नाग, नागिन डसते हैं। अनंता को उसकी पुरानी शक्तियों का एहसास करवाया जाता है। इस प्रक्रिया जे बाद अनंता अपने असली रूप में आएगी। भेड़िए के साथ हुई लड़ाई में अनंता अपनी बहन पूर्वी और उसके बच्चे को खो देती है। अब अनंता अपना बदला लेने वापस बलजीत और रवीश के सामने जाएगी।

