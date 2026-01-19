Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीnaagin 7 ananta returns as ahana, destroy suri family watch new promo
Naagin 7: अहाना बन लौटी नागिन अनंता, सूरी परिवार से लेगी परिवार की मौत का बदला

Naagin 7: अहाना बन लौटी नागिन अनंता, सूरी परिवार से लेगी परिवार की मौत का बदला

संक्षेप:

टीवी सीरियल नागिन 7 का आने वाला एपिसोड शानदार होने वाला है। सूरी परिवार से बदला लेने क एलिए अनंता ने नागिन अवतार ले लिया है। इस बीच एरुल ने नागमणि की तलाश शुरू कर दी है। परमीत चलेगा अपनी नई चाल।

Jan 19, 2026 03:03 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल नागिन 7 के सात एपिसोड ऑडियंस के सामने आ चुके हैं। इन एपिसोड्स में पूर्वी और अनंता की कहानी, इनके परिवार का मर्डर और अनंता की वापसी दिखाई गई है। अनंता अपने परिवार की मौत का बदला लेने अब वापस नए अवतार में सूरी परिवार में आ चुकी है। इन सातों एपिसोड में पहली बार प्रियंका चाहर चौधरी की नागिन के पूरे लुक में दिखाया गया था। अब अनंता, अहाना बनकार सूरी परिवार में वापस आई और वो अपने परिवार का बदला लेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अपना इंतजाम लेगी अनंता

आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विक्रम अहाना यानी अनंता को परिवार से मिलवाएगा। इस दौरान आर्यमन को अनंता के अतीत को पहचानने की कोशिश करेगा। लेकिन अनंता जो पहले आर्यमन को पसंद करने लगी थी अब वो उसे विलेन समझकर दूरी बना लेगी। कहानी में मजेदार ट्विस्ट तब आएगा जब परमीत को नागमणि का कनेक्शन अनंता से जुड़ा मिलेगा। दूसरी तरफ नागिन 7 के सबसे बड़े विलेन एरुल की शो में एंट्री हो चुकी है और उसने सभी को नागमणि की तलाश करने को कहा है।

ये भी पढ़ें:तुम से तुम तक: अनु के लिए आएगा डॉक्टर मोहित का रिश्ता, झेंडे के हाथ लगा सबूत
ये भी पढ़ें:80 देशों में हिट होने के बाद भारत में रीमेक हुआ था ये टीवी सीरियल, ये थी लीड

परमीत चलेगा अपनी चाल

दूसरी तरफ परमीत एक बार फिर अनंता पर अपनी चाल चलेगा। लेकिन इस बार अनंता पहले से ज्यादा शक्तियां लेकर आई है। वो परमीत और एरुल समेत तमाम दुश्मनों से इंतकाम लेने लौट आई है। पिछले एपिसोड में अनन्या को ड्रैगन से लड़ते हुए भी देखा गया था। इस सीरियल में नागिन के बदले के साथ एक रोमांटिक प्रेम कहानी भी शुरू होने वाली है। अनंता को एहसास होगा कि आर्यमन सूरी परिवार की तरह बुरा आदमी नहीं है। वहीं आर्यमन भी अनंता से प्यार करने लगेगा। इस बीच कई नए एक्टर्स भी शो में नजर आने वाले हैं। अनंता के बदले की कहानी को देखने के लिए फैंस इंतजार में बैठे हैं।

अनंता का परिवार

शो की शुरुआत में अनंता और उसका पूरा परिवार दिखाया गया था। पूर्वी उसी बहन थी। लेकिन अपनी मौत के डर से सूरी परिवार ने सभी कको मार दिया। अनंता नया अवतार लेकर वापस आई है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
priyanka chahar choudhary Ekta Kapoor Naagin 7

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।