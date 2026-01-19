Naagin 7: अहाना बन लौटी नागिन अनंता, सूरी परिवार से लेगी परिवार की मौत का बदला

संक्षेप: टीवी सीरियल नागिन 7 का आने वाला एपिसोड शानदार होने वाला है। सूरी परिवार से बदला लेने क एलिए अनंता ने नागिन अवतार ले लिया है। इस बीच एरुल ने नागमणि की तलाश शुरू कर दी है। परमीत चलेगा अपनी नई चाल।

टीवी सीरियल नागिन 7 के सात एपिसोड ऑडियंस के सामने आ चुके हैं। इन एपिसोड्स में पूर्वी और अनंता की कहानी, इनके परिवार का मर्डर और अनंता की वापसी दिखाई गई है। अनंता अपने परिवार की मौत का बदला लेने अब वापस नए अवतार में सूरी परिवार में आ चुकी है। इन सातों एपिसोड में पहली बार प्रियंका चाहर चौधरी की नागिन के पूरे लुक में दिखाया गया था। अब अनंता, अहाना बनकार सूरी परिवार में वापस आई और वो अपने परिवार का बदला लेगी।

अपना इंतजाम लेगी अनंता आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विक्रम अहाना यानी अनंता को परिवार से मिलवाएगा। इस दौरान आर्यमन को अनंता के अतीत को पहचानने की कोशिश करेगा। लेकिन अनंता जो पहले आर्यमन को पसंद करने लगी थी अब वो उसे विलेन समझकर दूरी बना लेगी। कहानी में मजेदार ट्विस्ट तब आएगा जब परमीत को नागमणि का कनेक्शन अनंता से जुड़ा मिलेगा। दूसरी तरफ नागिन 7 के सबसे बड़े विलेन एरुल की शो में एंट्री हो चुकी है और उसने सभी को नागमणि की तलाश करने को कहा है।

परमीत चलेगा अपनी चाल दूसरी तरफ परमीत एक बार फिर अनंता पर अपनी चाल चलेगा। लेकिन इस बार अनंता पहले से ज्यादा शक्तियां लेकर आई है। वो परमीत और एरुल समेत तमाम दुश्मनों से इंतकाम लेने लौट आई है। पिछले एपिसोड में अनन्या को ड्रैगन से लड़ते हुए भी देखा गया था। इस सीरियल में नागिन के बदले के साथ एक रोमांटिक प्रेम कहानी भी शुरू होने वाली है। अनंता को एहसास होगा कि आर्यमन सूरी परिवार की तरह बुरा आदमी नहीं है। वहीं आर्यमन भी अनंता से प्यार करने लगेगा। इस बीच कई नए एक्टर्स भी शो में नजर आने वाले हैं। अनंता के बदले की कहानी को देखने के लिए फैंस इंतजार में बैठे हैं।