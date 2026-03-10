Hindustan Hindi News
मुनमुन दत्ता का दावा, कुछ भारतीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कर रहे 'बर्बाद', शेयर किए शॉकिंग वीडियो क्लिप

Mar 10, 2026 07:45 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वायरल वीडियोज के क्लिप शेयर किए हैं। इन वीडियो पर मुनमुन ने बहुत निराशा और गुस्सा जाहिर किया, जिसमें कुछ भारतीय ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी।

पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीवी शो लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो की दीवानगी ऐसी है कि दर्शक न सिर्फ इसकी हानी बल्कि इनके किरदारों को भी खूब पसंद करते हैं। ऐसे में जब बात शो की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस की हो तो बबीता जी का नाम कोई कैसे भूल सकता है, जिन पर हमारे प्यारे जेठालाल फिदा हैं। शो में हमेशा ही हंसने और मुस्कुराने वाली बबीता जी को पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन पर कुछ भारतीय टूरिस्ट के गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव पर बेहद गुस्सा आया है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ?

मुनमुन को आया लोगों की इन हरकतों पर गुस्सा

दरअसल, मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वायरल वीडियोज के क्लिप शेयर किए हैं। इन वीडियो पर मुनमुन ने बहुत निराशा और गुस्सा जाहिर किया, जिसमें कुछ भारतीय ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। यही नहीं कुछ तेा कथित तौर पर नेचुरल जगहों, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये सभी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर शर्मनाक बर्ताव किया जा रहा है।

मुनमुन दत्ता

कोई बिकिनी में तो कोई झील में कार चला रहा

खूबसूरत पैंगोंग झील के अंदर कार चलाने से लेकर पुरुषों का शर्ट उतारकर बर्फ पर आधे नंगे होकर नाचने तक। ये सब देखकर मुनमुन को इन सब पर काफी गुस्सा आ रहा है।

नेचर और एनिमल लवर है मुनमुन

बता दें कि मुनमुन दत्ता हेल्दी एनवायरनमेंट की पूरी सपोर्टर हैं और जानवरों से भी बहुत प्यार करती हैं। हाल ही में, मुनमुन ने अपने मॉर्निंग रूटीन की एक प्यारी सी झलक शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने नए रेस्क्यू किए गए बिल्ली के बच्चे को फैंस से मिलवाया था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्ट्रेस ने एक क्लिप पोस्ट की थी जिसमें छोटा बिल्ली का बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ था और वह अपना मेकअप रूटीन शुरू कर रही थीं। क्यूरियस छोटी बिल्ली इधर-उधर देखती रही और हर हरकत पर ध्यान देती रही।

बिल्ली पर लुटया प्यार

वीडियो में, एक्ट्रेस को बिल्ली के बच्चे से बात करते हुए सुना गया, और वह कह रही थीं, 'हां बेटा, क्या तुम जानना चाहते हो कि बच्चा… चलो अपना मेकअप शुरू करते हैं… यह हमारा नया रेस्क्यू है…. अपने खाने अभी… तुम मेकअप करोगे… जिज्ञासु बिल्ली…।' बता दें कि मुनमुन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर फैंस के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun Dutta

