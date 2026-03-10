मुनमुन दत्ता का दावा, कुछ भारतीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कर रहे 'बर्बाद', शेयर किए शॉकिंग वीडियो क्लिप

मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वायरल वीडियोज के क्लिप शेयर किए हैं। इन वीडियो पर मुनमुन ने बहुत निराशा और गुस्सा जाहिर किया, जिसमें कुछ भारतीय ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी।

पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीवी शो लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो की दीवानगी ऐसी है कि दर्शक न सिर्फ इसकी हानी बल्कि इनके किरदारों को भी खूब पसंद करते हैं। ऐसे में जब बात शो की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस की हो तो बबीता जी का नाम कोई कैसे भूल सकता है, जिन पर हमारे प्यारे जेठालाल फिदा हैं। शो में हमेशा ही हंसने और मुस्कुराने वाली बबीता जी को पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन पर कुछ भारतीय टूरिस्ट के गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव पर बेहद गुस्सा आया है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ?

मुनमुन को आया लोगों की इन हरकतों पर गुस्सा दरअसल, मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वायरल वीडियोज के क्लिप शेयर किए हैं। इन वीडियो पर मुनमुन ने बहुत निराशा और गुस्सा जाहिर किया, जिसमें कुछ भारतीय ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। यही नहीं कुछ तेा कथित तौर पर नेचुरल जगहों, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये सभी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर शर्मनाक बर्ताव किया जा रहा है।

कोई बिकिनी में तो कोई झील में कार चला रहा खूबसूरत पैंगोंग झील के अंदर कार चलाने से लेकर पुरुषों का शर्ट उतारकर बर्फ पर आधे नंगे होकर नाचने तक। ये सब देखकर मुनमुन को इन सब पर काफी गुस्सा आ रहा है।

नेचर और एनिमल लवर है मुनमुन बता दें कि मुनमुन दत्ता हेल्दी एनवायरनमेंट की पूरी सपोर्टर हैं और जानवरों से भी बहुत प्यार करती हैं। हाल ही में, मुनमुन ने अपने मॉर्निंग रूटीन की एक प्यारी सी झलक शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने नए रेस्क्यू किए गए बिल्ली के बच्चे को फैंस से मिलवाया था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्ट्रेस ने एक क्लिप पोस्ट की थी जिसमें छोटा बिल्ली का बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ था और वह अपना मेकअप रूटीन शुरू कर रही थीं। क्यूरियस छोटी बिल्ली इधर-उधर देखती रही और हर हरकत पर ध्यान देती रही।