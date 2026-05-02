मुनव्वर फारूकी के घर गूंजी किलकारियां, पत्नी मेहजबीन ने दिया बच्चे को जन्म
मुनव्वर फारूकी तीसरी बार पिता बने हैं। उनकी दूसरी पत्नी मेहजबीन कोटवाला ने बच्चे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी खुद मुनव्वर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है।
मुनव्वर फारूकी के घर बरकत आई है। कॉमेडियन तीसरी बार पिता बने हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुद मुनव्वर ने ये खुशखबरी दी है। उन्होंने बेटी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि उनकी दूसरी पत्नी मेहजबीन कोटवाला ने बेटी को जन्म दिया है। (ये भी पढ़ें: एवलिन शर्मा पति तुषान से लेने जा रहीं तलाक, ब्लाइंड डेट से शुरू हुई थी लव स्टोरी)
मुनव्वर का सोशल मीडिया पोस्ट
मुनव्वर ने शुक्रवार की रात इंस्टाग्राम पर चार फोटोज पोस्ट की हैं। पहली फोटो में मुनव्वर, मेहजबीन का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी फोटो में हॉस्पिटल के बाहर का मंजर दिख रहा है। तीसरी फोटो में बेटी की झलक दिखाई दे रही है। वहीं चौथी फोटो में मेहजबीन अपने हाथ में बिटिया रानी को पकड़े निहारती नजर आ रही हैं। मुनव्वर ने कैप्शन में लिखा, ‘घर पर बरकत आई है। आज दुओं में खास याद रखें।’
दो बार शादी कर चुके हैं मुनव्वर
1.पहली शादी: मुनव्वर की पहली शादी साल 2017 में जैस्मीन नाम की लड़की से की थी। दोनों का रिश्ता लगभग तीन साल चला और फिर साल 2020 में दोनों अलग हो गए थे। वहीं आधिकारिक तौर पर तलाक साल 2022 में हुआ था। (ये भी पढ़ें: May OTT Release: मई महीने में ओटीटी पर आ रही हैं 10 फिल्में-सीरीज, लिस्ट देख बना लें वीकेंड का प्लान)
2.दूसरी शादी: ‘बिग बॉस 17’ जीतने के बाद साल 2024 में मुनव्वर ने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेहजबीन कोटवाला से दूसरी शादी की थी। मुनव्वर और मेहजबीन के निकाह में केवल परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।
इन तीन बच्चों के पिता हैं मुनव्वर
मुनव्वर के परिवार में अब तीन बच्चे हैं।
1.मुनव्वर और जैस्मीन का बेटा: मुनव्वर और उनकी पहली पत्नी जैस्मीन के बेटे का नाम मिखाइल है। मिखाइल का जन्म साल 2018 में हुआ था। जब मुनव्वर और जैस्मीन का तलाक हुआ था तब मुनव्वर ने मिखाइल की कस्टडी ले ली थी। अब मिखाइल अब मुनव्वर और मेहजबीन के साथ ही रहता है।
2.मेहजबीन की बेटी: मुनव्वर की ही तरह मेहजबीन की भी ये दूसरी शादी है। पहली शादी से उनकी एक 10 साल की बेटी है जिसे मुनव्वर अपनी बेटी मानते हैं। (ये भी पढ़ें: 62 रातों में बनी थी साउथ की 8.4 रेटिंग वाली ये फिल्म, बजट था 25 करोड़ और कमाए थे 106.80 करोड़)
3.मुनव्वर और मेहजबीन की बेटी:1 मई 2026 के दिन मुनव्वर और मेहजबीन ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। मुनव्वर ने सोशल मीडिया पर लिखा, घर बरकत आई है।
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लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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