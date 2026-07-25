स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर भावुक हुए मुनव्वर फारूकी, कहा- '25 दिन बाद ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने तब आवाज उठाई जब PM ने...'
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर भावुक हुए। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर सेलेब्रिटीज की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।
NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस समय लाखों स्टूडेंट्स आंदोलन पर बैठे हैं। NEET पेपर लीक मामले में उनकी केंद्र सरकार से बेहद अहम मांग है। छात्रों की बस एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसके लिए लाखों की संख्या में छात्र जमकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं, इसको लेकर जमकर भी मचा। वहीं, बॉलीवुड के कई सेलेब्स छात्रों की ऐसी हालत देखकर भावुक हो रहे हैं और उनके सपोर्ट में उतरे हैं। ऐसे में अब बिग बॉस विनर, एक्टर और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर भावुक हुए। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर सेलेब्रिटीज की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मुनव्वर ने शुक्रवार को अपने X अकाउंट पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की कि प्रोटेस्ट के 25 दिन बाद फिल्म स्टार्स को अचानक बोलने की जरूरत महसूस हुई।
पिछले 25 दिनों से क्यों चुप थे लोग
मुनव्वर फारूकी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'यह निराशाजनक है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज को तब आवाज उठाने की सूझी जब PM ने बात की और लोगों की राय बदली। पिछले 25 दिनों से ज्यादातर लोग चुप रहे, जबकि युवा सड़कों पर उतरे, आलोचना का सामना किया और आवाज उठाने की कीमत चुकाई। अगर आप कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, तो बिना डरे लें, न कि तब जब हालात सुरक्षित हों। दबाव या लोगों की राय से प्रेरित होकर समर्थन करना हिम्मत नहीं, बल्कि सुविधा है।'
उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'अगर ज्यादा प्रभावशाली लोगों ने कुछ हफ्ते पहले ही आवाज उठाई होती, तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते।'
क्या हुआ सोमवार को हुए प्रोटेस्ट में
दिल्ली के अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को नई दिल्ली इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट के दौरान, प्रोटेस्ट करने वालों ने बदतमीजी भरा, आक्रामक और हिंसक व्यवहार किया। पुलिस की बार-बार चेतावनी और कानूनी निर्देशों के बावजूद, वे हटने को तैयार नहीं हुए और जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि, प्रोटेस्ट करने वालों का दावा है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने बिना सोचे-समझे उन पर कार्रवाई की, जिससे उनकी तरफ भी कई लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में दिल्ली पुलिस के जवानों को स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करते और आंसू गैस छोड़ते हुए देखा जा सकता है। प्रोटेस्ट करने वालों का आरोप है कि बिना पुलिस पहचान-पत्र वाले सादे कपड़ों में लोगों ने भी उन पर हमला किया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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