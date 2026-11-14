बिग बॉस जीतने के बाद बुरा था मुनव्वर फारूकी का हाल, बोले- खुद को कर लिया था बंद, नमाज पढ़ते हुए रोता था...

बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी काफी परेशान थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। नमाज अदा करते वक्त मुनव्वर फारूकी रोते थे।

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में अपने जीवन के कठिन वक्त के बारे में याद किया। उन्होंने बताया कि बिग बॉस जीतने के बाद वो काफी परेशान थे। उन्होंने खुद को तीन-चार दिन कमरे में बंद कर लिया था। मुनव्वर ने कहा कि रियलिटी शो जीतने के बाद उन्हें शोहरत, आर्थिक स्थिरता और काम के कई मौके तो मिले, लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिल पा रही थी।

बिग बॉस जीतने के बाद काफी परेशान थे मुनव्वर फारूकी सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में मुनव्वर ने इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे अचानक मिली सफलता और अटेंशन उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगी। उन्होंने बताया कि 2024 में फरवरी से अप्रैल तक का समय उनके लिए काफी परेशान करने वाला था क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बात कर रहे थे।

खुद से सवाल करने लगे थे मुनव्वर फारूकी मुनव्वर ने बताया कि बिग बॉस 17 से उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में सफलता तो मिली, लेकिन जिस तरह से लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगे थे वो उनके और उनके बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने बताया जीतने के दो-डेढ़ महीने के अंदर ही वो अपने निर्णयों को लेकर खुद से सवाल करने लगे थे।

खुद को कमरे में कर लिया था बंद उन दिनों को याद करते हुए मुनव्वर ने कहा, "मुझे एहसास हुआ क्योंकि मैं बिग बॉस जीत गया हूं, बहुत सारा काम मिलने लगा था। आर्थिक रूप से सब सही था। लेकिन जिस तरह की अटेंशन मुझे मिल रही थी, वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। 2 से डेढ़ महीनों के अंदर मुझे इसका एहसास हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी बहनें और परिवार हैं। मैं अपनी नमाज पढ़ता था, और उस वक्त रोता था, मैंने खुद को अपने लिविंग रूम में 3 से 4 दिनों के लिए बंद कर लिया था, दुनिया बाहर मेरा इंतजार कर रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैं बाहर कदम रखता, मुझे खुद से नफरत होने लगती थी। मुझे वह जिंदगी पसंद नहीं थी, और यही एक इशारा था कि मैं शादी करना चाहता था।"

बिग बॉस 17 में क्या हुआ था? बता दें, जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के घर में थे, उस वक्त उनकी पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में आ गई थी। शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आईं आयशा खान ने मुनव्वर पर आरोप लगाए थे कि वो उनके और मुनव्वर की कथित एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला सिताशी को चीट कर रहे हैं। घर में आयशा के आने के बाद मुनव्वर फारूकी के गेम पर भी काफी असर पड़ा था। लगभग पूरा घर ही मुनव्वर के खिलाफ बातें करने लगा था। ऐसे में कॉमेडियन को सलमान खान का सपोर्ट मिला था। इस शो के दौरान ही मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार की दोस्ती हुई थी।