पत्नी मेहजबीन के जन्मदिन पर धनश्री वर्मा के साथ डांस करते दिखे मुनव्वर फारुकी, वायरल हुआ वीडियो

स्टैंडअप कॉमेडियन, टीवी शो होस्ट मुनव्वर फारूकी ने पत्नी मेहजबीन के जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी होस्ट की थी। इस पार्टी की तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं जिसमें धनश्री वर्मा को मुनव्वर के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है।

स्टैंडअप कॉमेडियन, टीवी शो होस्ट मुनव्वर फारूकी सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कम ही जानकारी देते हैं। लेकिन जब पत्नी का जन्मदिन हो तो इसे मौके खास हो जाते हैं। मुनव्वर ने पत्नी मेहजबीन कोटवाला के जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी होस्ट की जिसमें टीवी इंडस्ट्री से धनश्री वर्मा, क्रिस्टल डिसूजा, सना मकबुल, माही विज समेत उनके कई दोस्त शामिल हुए। सोशल मीडिया पर मुनव्वर ने पत्नी के नाम पोस्ट शेयर करने इ साथ पार्टी की तस्वीरें और वीडियो भी फैंस के साथ शेयर किए।

मुनव्वर का पोस्ट मुनव्वर ने इंस्टाग्राम पर पत्नी के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे मेहजबीन, अल्लाह आपको अच्छी सेहत और दुनिया व आखिरत की सारी खुशियां दे। बस ऐसे ही बनी रहो।”

धनश्री और मुनव्वर धनश्री का अब इस बर्थडे पार्टी से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें धनश्री वर्मा को फिल्म भूल चूक माफ के गाने टिंग लिंग सजना पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में पहले मेहजबीन भी डांस स्टेप फॉलो करती दिखीं। बाद में मुनव्वर भी साथ में डांस करने लगे। एक और वीडियो में मुनव्वर, सना मकबुल समेत मेहजबीन की फ्रेंड्स के साथ डांस करते दिखे। केक काटने से पहले मुनव्वर और मेहजबीन ने साथ में पोज़ भी दिए।