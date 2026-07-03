मुंबई बारिश: उर्वशी ढोलकिया के बेटे की गाड़ी पर गिरा पेड़, वीडियो देख फैंस परेशान
Mumbai Monsoon: मुंबई की बारिश में उर्वशी ढोलकिया के बेटे क्षितिज ढोलकिया की गाड़ी पर एक पेड़ गिर गया। उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने इंस्टा के जरिए फैंस को दी।
मुंबई का हाल इन दिनों बारिश की वजह से बेहाल हो चुका है। सपनों के शहर में जमकर बारिश हो रही है। इस बीच उर्वशी ढोलकिया के बेटे के साथ एक भयानक हादसा हो गया। उर्वशी ढोलकिया के बेटे क्षितिज ढोलकिया की गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। हालांकि, जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था।
क्षितिज ढोलकिया की कार पर गिरा बड़ा सा पेड़
क्षितिज ढोलकिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इस हादसे का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी गाड़ी पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। गाड़ी की छत बुरी तरह दब गई है। इस वीडियो के साथ क्षितिज ने कैप्शन लिखा- एक डरावनी रिमाइंडर कि जीवन कितना अनिश्चित हो सकता है। शुक्र है कि उस वक्त मैं गाड़ी में नहीं था और हर कोई सुरक्षित है। मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड का धन्यवाद कि उन्होंने तुरंत मदद की। हमेशा आभारी रहूंगा।"
इंस्टा पर वीडियो शेयर कर फैंस को दी जानकारी
एक दूसरे वीडियो में देखने को मिला की उनकी गाड़ी से पेड़ काटकर हटाया जा रहा है। इस वीडियो के साथ उर्वशी ढोलकिया के बेटे क्षितिज ने कैप्शन लिखा- कुछ बड़ा होने से बच गया। आभारी हूं।
बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई एक्टर की गाड़ी
क्षिति ढोलकिया ने जो वीडियोज शेयर किए हैं, उससे साफ है कि ये हादसा कितना भयंकर था। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। गनीमत थी कि गाड़ी में उस वक्त क्षितिज या कोई और मौजूद नहीं था। एक्टर की गाड़ी का वीडियो देख फैंस परेशान है। लोग उनकी दूसरी पोस्ट्स पर कमेंट करके एक्टर से पूछ रहे हैं कि अब वो इस गाड़ी का क्या करेंगे।
मुंबई में बारिश बनी मुसबीत
मुंबई की बारिश मुंबईवालों के लिए मुसीबत बन गई है। जगह-जगह जल भराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। 3 जुलाई को मुंबई में भारी बारिश देखने को मिली। बीएमसी के मुताबिक, कई इलाकों में 140 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं, मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
एकता कपूर के नागिन 7 में नजर आ चुके हैं क्षितिज ढोलकिया
क्षितिज ढोलकिया की बात करें तो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एकता कपूर के शो नागिन से की थी। क्षितिज नागिन 7 का हिस्सा थे। उन्होंने सीरियल में नाग का किरदार निभाया था। टीवी पर आने से पहले क्षितिज ने फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया है। क्षितिज ढोलकिया ने साल 2014 में आई फिल्म हमशक्ल्स और 2019 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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