Mumbai Rains: भारी बारिश से मुंबई का हुआ बुरा हाल, कैंसिल हुआ झनक का शूट

सोशल मीडिया पर इन दिनों मुंबई की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियोज में देखने को मिल रहा है कि कैसे बारिश के चलते मुंबई का बुरा हाल हो रखा है। मुंबई में भारी बारिश के चलते मुंबईकरों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसका असर मुंबई में होने वाली शूटिंग्स पर भी पड़ रहा है। अर्जित तनेजा ने बताया कि भारी बारिश के चलते झनक का आजा का शूट कैंसिल हो गया है। ये पोस्ट अर्जित ने 23 घंटे पहले शेयर किया था।

अर्जित ने शेयर किया इंस्टाग्राम पोस्ट अर्जित तनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अर्जित ने कई तस्वीरें शेयर की हैं और बताया कि झनक का आज का शूट कैंसिल हो गया है। अर्जित ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- इतना भी बेईमान नहीं है। इस कैप्शन के साथ अर्जिन ने बादल और हार्ट इमोजी बनाया है।

बारिश की वजह से कैंसिल हुआ शूट अर्जित ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें पहली स्लाइड में अर्जित अपने एब्स और टोन्ड बॉजी फ्लॉन्ट फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। दूसरी स्लाइड में अर्जित ने अपनी बालकनी से से मुंबई में होती बारिश दिखाई। तीसरी स्लाइड में उन्होंने एक चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।