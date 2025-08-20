Mumbai Heavy Rains Jhanak Shoot Cancelled Shares Visuals and Gym Body in Instagram Post Mumbai Rains: भारी बारिश से मुंबई का हुआ बुरा हाल, कैंसिल हुआ झनक का शूट, Tv Hindi News - Hindustan
Mumbai Rains: भारी बारिश से मुंबई का हुआ बुरा हाल, कैंसिल हुआ झनक का शूट

मुंबई में भारी बारिश के चलते मंबईकरों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश का असर मुंबई में होने वाली शूटिंग्स पर भी पड़ रहा है। अर्जित तनेजा ने बताया कि भारी बारिश के चलते झनक का शूट कैंसिल हो गया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 06:50 PM
सोशल मीडिया पर इन दिनों मुंबई की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियोज में देखने को मिल रहा है कि कैसे बारिश के चलते मुंबई का बुरा हाल हो रखा है। मुंबई में भारी बारिश के चलते मुंबईकरों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसका असर मुंबई में होने वाली शूटिंग्स पर भी पड़ रहा है। अर्जित तनेजा ने बताया कि भारी बारिश के चलते झनक का आजा का शूट कैंसिल हो गया है। ये पोस्ट अर्जित ने 23 घंटे पहले शेयर किया था।

अर्जित ने शेयर किया इंस्टाग्राम पोस्ट

अर्जित तनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अर्जित ने कई तस्वीरें शेयर की हैं और बताया कि झनक का आज का शूट कैंसिल हो गया है। अर्जित ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- इतना भी बेईमान नहीं है। इस कैप्शन के साथ अर्जिन ने बादल और हार्ट इमोजी बनाया है।

बारिश की वजह से कैंसिल हुआ शूट

अर्जित ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें पहली स्लाइड में अर्जित अपने एब्स और टोन्ड बॉजी फ्लॉन्ट फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। दूसरी स्लाइड में अर्जित ने अपनी बालकनी से से मुंबई में होती बारिश दिखाई। तीसरी स्लाइड में उन्होंने एक चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।

अर्जित ने दिखाया कैसे बिताया दिन

इस स्क्रीनशॉट में दिखाई दिया कि उन्हें मैसेज आया हुआ था कि झनक का 19 अगस्त का शूट भारी बारिश के चलते कैंसिल हो गया है। चौथी स्लाइड में अर्जित तनेजा कार में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी सेल्फी क्लिक की। पांचवी स्लाइड में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके हाथ में गेम कंट्रोल वाला रीमोट है। छठी स्लाइड में उन्होंने बारिश के चलते मुंबई की सड़कों का हाल दिखाया

Jhanak

