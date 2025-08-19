मुकेश खन्ना ने एकता कपूर पर साधा निशाना, बोले-घर के सिस्टम की ऐसी-तैसी कर रही हो

शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना ने हाल में एकता कपूर पर निशाना साधा है। एक्टर ने कहा कि एकता अपने सीरियल में औरतों को झुमका-बिंदी लगाकर स्वार्थी दिखा रही हैं। कहा कि घर के सिस्टम कीऐसी-तैसी कर रहे हैं।

एक्टर मुकेश खन्ना अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए खबरों में बने रहते हैं। हाल में एक्टर ने फिर से रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने पर सवाल उठाया था। जया बच्चन बुरे बर्ताव को भी गलत ठहराया। अब मुकेश खन्ना ने टीवी सीरियल बनाने वाली एकता कपूर पर अपना बयान दिया है। एक्टर ने कहा कि एकता ने टीवी सीरियल में औरतों को स्वार्थी दिखाया है। उन्हें झुमका-बिंदी लगाकर गलत तरह से पेश किया गया है। एक्टर का ये तंज टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ पर भी तंज कसा।

मुकेश खन्ना का एकता कपूर पर वार फिल्मीग्यान से बातचीत में मुकेश खन्ना ने कहा कि भारतीय टीवी शोज समाज और परिवार के सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा, “आपका क्या एटीट्यूड है? आपको फिक्र नहीं है कि आप मॉरल्स की ऐसी-तैसी कर रहे हो, घर के सिस्टम की ऐसी-तैसी कर रहे हो। आप ‘सास भी कभी बहू थी’ जैसे शोज लाते हो जिसमें 6 औरतें झुमका-बिंदी लगाकर बोलती हैं, ‘देखती हूं तुम्हारी शादी कैसे होती है।’ सभी औरतों को स्वार्थी दिखाया जाता है। हमारे देश की औरतें ऐसी नहीं हैं, फिर भी ये शोज इतने पॉपुलर हो जाते हैं।”