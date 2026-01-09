स्प्लिट्सविला में आई अफगानिस्तानी लड़की, खुद को बताया शिव भक्त, नाम में लगाती है शंकर

संक्षेप: एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 16 की शुरुआत हो चुकी है। इस सीजन भी देश के अलग-अलग शहरों से लड़के और लड़कियां ने रियलिटी शो में हिस्सा लिया। हालांकि, एक कंटेस्टेंट इस सीजन में आई है जो भारत की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की है।

एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 16 की आज यानी 9 जनवरी से शुरू हो चुका है। स्प्लिट्सविला एक डेटिंग रियलिटी शो है। हर साल की तरह ही इस सीजन भी देश के अलग-अलग कोनों से कंटेस्टेंट्स आए हैं। इस सीजन एक कंटेस्टेंट ऐसी भी आई हैं जो भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान की हैं। इस कंटेस्टेंट का नाम सदाफ है। करण कुंद्रा को जैसे ही पता चला कि सदाफ अफगानिस्तान की हैं, वो चौंक गए।

अफगानिस्तान की लड़की के बारे में सुन चौकें करण कुंद्रा जब सभी कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन हो रहा था तब सदाफ ने कहा कि उन्हें भारत से बहुत प्यार है। भारत का खाना और आदमी उन्हें बहुत पसंद हैं। इसके बाद करण कुंद्रा उनसे पूछते हैं कि वो सिर्फ मुंबई में रहती हैं, लेकिन मुंबई की हैं नहीं? इस पर सदाफ हां में जवाब देती हैं। फिर करण उनसे पूछते हैं कि वो कहां से हैं? सदाफ कहती हैं कि वो अफगानिस्तान से हैं। ये सुनते ही करण कुंद्रा चौंक जाते हैं।

सदाफ ने बताया क्यों नाम में लगाती हैं शंकर? सदाफ अपना पूरा नाम सदाफ शंकर बताती हैं। इसपर करण उनसे कहते हैं कि आप अफगानिस्तान से हैं, ये आपके नाम में शंकर का क्या कनेक्शन है? इसपर सदाफ कहती हैं कि वो शिव की भक्त हैं और इसलिए उन्होंने अपने नाम में शंकर लगाया है। ये बात सुनकर वहां हर कोई उनकी तारीफ करता है। इसके बाद सदाफ हर-हर महादेव बोलती हैं।

कब से भारत में रह रही हैं सदाफ? सदाफ ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो अफगानिस्तान की हैं लेकिन पिछले 10 साल से भारत में रह रही हैं। सनी लियोनी उनसे पूछती हैं कि उन्हें भारतीय आदमियों में क्या अच्छा लगता है? इसपर सदाफ कहती हैं कि उन्हें उनकी स्किन टोन पसंद है। सदाफ ये भी बताती हैं कि उन्हें राजमा-चावल बहुत पसंद है।