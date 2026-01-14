डबल डेटिंग वाला ट्विस्ट…, उर्फी ने बताया स्प्लिट्सविला वाली निहारिका संग क्या है कनेक्शन?

संक्षेप: एमटीवी स्प्लिट्सविला के कंटेंस्टेंट निहारिका और उर्फी जावेद के बीच क्या विवाद है इसका खुलासा खुद उर्फी ने कर दिया है। उर्फी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि उसने मेरे बॉयफ्रेंड को किस करा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।

एमटीवी स्प्लिट्सविला की शुरुआत हो चुकी है। शो के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न आने तो अभी बाकी है, लेकिन एक कंटेस्टेंट निहारिका के साथ उर्फी की एक पुरानी विवाद का खुलासा हुआ है। निहारिका जब शो में आई तो उर्फी ने करण और सनी लियोनी से कहा कि उनके और निहारिका के बीच पुराना इतिहास है। उर्फी ने जैसे ही ये बात की हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर उर्फी और निहारिका के बीच क्या विवाद है।

उर्फी के बॉयफ्रेंड को निहारिका ने नहीं किया था किस जैसे ही वो एपिसोड रिलीज हुआ एक कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया कि निहारिका ने एक पार्टी में उर्फी के सामने उसके बॉयफ्रेंड को किस किया था। हालांकि, उर्फी और निहारिका दोनों ने ही इस दावे को गलत बताया।

उर्फी और निहारिका को डबल डेट कर रहा था एक लड़का उर्फी ने खुद बताया कि वो निहारिका को कैसे जानती हैं। उन्होंने बताया कि उर्फी किसी को डेट कर रही थी। वो लड़का उस वक्त डबल डेटिंग कर रहा था और डबल डेटिंग में दूसरी लड़की निहारिका थी।

उर्फी ने बताया क्या है असली गॉसिप? उर्फी जावेद ने वीडियो पोस्ट करके कहा, “लोग कह रहे हैं कि निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया था, नहीं ये टी (गॉसिप) नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ इसी लाइन पर है। एक लड़का था जो हम दोनों को डबल डेट कर रहा था।”

निहारिका ने उर्फी को किया था फोन