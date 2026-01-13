Hindustan Hindi News
सर मत करो ना… ट्रैफिक पुलिस से किस बात की रिक्वेस्ट कर रहे मिस्टर फैजू? वीडियो वायरल

संक्षेप:

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैसल शेख उर्फ फैसू का एक वीडियो वायरल है जिसमें वह मुंबई की सड़क पर दिख रहे हैं। उनके साथ एक ट्रैफिक पुलिस है। दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं यह नहीं सुनाई दे रहा, लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं।

Jan 13, 2026 02:19 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैजू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह ट्रैफिक पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। फैजू बोल रहे हैं, सर मत करो ना। पूरा मामला तो समझ नहीं आ रहा पर ऐसा लग रहा है कि वह चालान के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और फैजू की कुछ-कुछ बातें सुनाई दे रही हैं। इस पर कुछ लोगों ने फैजू की तारीफ भी की है कि वह तमीज से ही ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

क्या था मामला

सोशल मीडिया पर फैजू के नाम से मशहूर फैसल शेख खतरों का खिलाड़ी, मास्टर शेफ, झलक दिखला जा जैसे की शोज से टीवी के दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। उनका यह वीडियो बंधुन्यूज.इन के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। फैसल सफेद रंग की गाड़ी में हैं और ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक रखी है। ट्रैफिक पुलिस फैजू से बोलती है, उतरना पड़ेगा, वह जवाब देते हैं नेक्स्ट टाइम पक्का। इसके बाद फैजू पुलिस से बोलते हैं, सर मत करो ना। अभी कल दो दिन पहले पुराना भरा है, आप चेक करो ना। पुलिस पूछती है, पूरा भरा है? फैजू बोलते हैं, पूरा नहीं भरा सर थोड़ा-थोड़ा भर रहा हूं।

लोगों ने की फैजू की तारीफ

कमेंट सेक्शन में एक ने फैजू के सपोर्ट में लिखा है, लोग भूल जाते हैं कि फेमस होने के बाद भी बंदा इंसान ही रहता है। मिस्टर फैजू ने कोई ड्रामा नहीं किया, ना बदतमीजी की- गलती मानी और पोलाइटली बात की। ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना काम किया। इसमें इतनी नेगेटिविटी फैलानी की क्या जरूरत थी। गलती सबसे होती है लेकिन एक्सेप्ट करना और सीखना सबके बस की बात नहीं होती। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस फैजू से हाथ मिला रही है। एक ने लिखा है, चालान भरना पड़ेगा ऐसा बोल रहा है।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

