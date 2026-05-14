शादी के 4 साल बाद पति सूरज से तलाक ले रहीं मौनी रॉय, बोलीं- अलग-अलग रास्तों पर…
Mouni Roy Confirms Divorce: नागिन फेम मौनी रॉय ने पति सूरज नांबियार के साथ तलाक की खबरों को कंफर्म कर दिया है। उन्होंने सूरज के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट पोस्ट करते हुए मीडिया से उन्हें इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी देने का अनुरोध किया है।
टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार को लेकर पिछले कुछ वक्त से खबरें थीं कि दोनों तलाक लेने वाले हैं। अब मौनी रॉय ने पति सूरज के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कंफर्म किया है कि दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। मौनी रॉय ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट में ये भी बताया कि आखिर क्यों उन दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी मीडिया से इस मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी देने का अनुरोध किया है।
मौनी रॉय ने कंफर्म की तलाक की खबर
कपल ने अपने ज्वाइंट पोस्ट में लिखा- हम दुख के साथ नोट कर रहे हैं कि मीडिया के कुछ लोग हमारी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि हमने अलग होने का फैसला लिया है और इस मामले को शांति से निजी तरीके से संभालने के लिए वक्त ले रहे हैं।
मौनी और सूरज ने क्यों लिया तलाक का फैसला?
मौनी रॉय ने अपने पोस्ट में इस बात पर नाराजगी जताई कि कैसे उनके निजी जीवन को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई। मौनी ने लिखा- हमारी निजी जिंदगी को लेकर झूठी और मनगढ़ंत कहानियां फैलाई गई, जो हमारे रिश्ते की सच्चाई को नहीं दिखाती हैं। हमारी बदलती प्राथमिकताओं के बारे में सोच-समझकर, हमने सहमति से सम्मान और समझ के साथ अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है।
हम अपने इस फेज को सोच-समझकर और निजता के साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी दोस्ती को आनेवाले टाइम में बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हम आपकी, इस मुश्किल घड़ी में हमें समझने, सपोर्ट करने और निजता का ध्यान रखने के लिए प्रशंसा करते हैं।
कब हुई थी मौनी रॉय और सूरज नांबियार की शादी?
नागिन एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार की शादी 27 जनवरी, 2022 में गोवा में हुई थी। दोनों की शादी को चार साल हो चुके हैं और अब चार साल बाद कपल ने अलग होने का फैसला लिया है। मौनी और सूरज ने लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया था।
कौन हैं सूरज नांबियार?
सूरज नांबियार की बात करें तो वो दुबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। सूरज ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग की पढ़ाई की है।
2024 से आ रहीं कपल के बीच अनबन की खबरें
बता दें, मौनी रॉय और सूरज के बीच खटपट की खबरें लंबे वक्त से आ रही हैं। साल 2024 के बाद से मौनी ने पति सूरज के साथ अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया था। ऐसे में ये दोनों के अलग होने की अफवाहें अक्सर चर्चा में आती थीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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