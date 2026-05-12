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मौनी रॉय ने किया पति सूरज को अनफॉलो, डिलीट कीं सारी Pics, क्या तलाक की तरफ बढ़ रहा कपल?

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Mouni Roy and Suraj Nambiar Divorce: सेलेब्रिटी कपल सूरज नाम्बियार और मौनी रॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चर्चा है कि दोनों ने 4 साल की शादी के बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। लेकिन क्या वाकई?

मौनी रॉय ने किया पति सूरज को अनफॉलो, डिलीट कीं सारी Pics, क्या तलाक की तरफ बढ़ रहा कपल?

बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार को इंडस्ट्री की सबसे क्यूट जोड़ियों में गिना जाता है। यह कपल कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 22 जनवरी 2022 को शादी के बंधन में बंध गया था। फैंस की इस कपल को लेकर हमेशा एक अलग ही दीवानगी देखने को मिली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूरज-मौनी की जोड़ी को किसी की बुरी नजर लग गई है। सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे से अलग होने के संकेत दिए हैं। फोटो ब्लॉगिंग साइट इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और 'नागिन' फेम एक्ट्रेस मौनी रॉय ने तो इंस्टाग्राम से सूरज की सभी तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं।

कमेंट सेक्शन में क्या बोली पब्लिक

सोशल मीडिया और बॉलीवुड गलियारों में कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या गड़बड़ हुई होगी। कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा- क्या उनका तलाक हो रहा है? वहीं दूसरे ने पूछा- ऐसा गलती से तो नहीं होता है। दोनों ने अनफॉलो करके तस्वीरें भी डिलीट की हैं। एक शख्स ने लिखा- यह मजाक है ना। इसी तरह के ढेरों कमेंट इंस्टा और X पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि अभी तक कपल की तरफ से इस मामले में किसी तरह का कन्फर्मेशन नहीं आया है। देखना यह है कि क्या यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर वाकई सेलेब्रिटी कपल के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं।

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मौनी और सूरज की रिलेशनशिप

मौनी रॉय की रिलेशनशिप टाइमलाइन की बात करें तो उनकी सूरज नाम्बियार से पहली मुलाकात साल 2019 की न्यू ईयर ईव पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। मार्च 2021 में दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी और इस शादी में 110 मेहमान शरीक हुए थे। क्योंकि दोनों के परिवार अलग-अलग संस्कृतियों को मानते हैं, तो ऐसे में कपल ने मलयाली और बंगाली रीति रिवाजों से शादी की। कपल की क्यूट वेडिंग फोटोज उस वक्त खूब वायरल हुई थीं। अब शादी के 4 साल बाद दोनों के अलग होने के संकेत मिल रहे हैं।

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वर्क फ्रंट पर मौनी रॉय की जर्नी

वर्क फ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय लंबे वक्त तक टीवी जगत का हिस्सा रही हैं। फिर उन्होंने सिनेमा जगत में कदम रखा और बैक टू बैक कई फिल्में दीं। 'देवों के देव - महादेव' के जरिए नेशनल फेम बन गईं मौनी रॉय ने अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' के जरिए सिनेमा जगत में पहला कदम बढ़ाया। इसके बाद वह रोमियो अकबर वॉल्टर, मेड इन चाइना, ब्रह्मास्त्र, वेल्ले, ब्लैकआउट और द भूतनी जैसी फिल्मों में काम करती नजर आईं। उनकी ज्यादातर फिल्में हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं, लेकिन टीवी की दुनिया से सिनेमा जगत तक का उनका कदम एक बड़ा अचीवमेंट रहा। अब वह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं।

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Puneet Parashar

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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