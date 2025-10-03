Most Controversial Show of 1988 Telecasted on Doordarshan India Pakistan Partition Director Got Threat Calls दूरदर्शन के इस शो को लेकर हुआ था जमकर बवाल, डायरेक्टर को मिलती थीं जान से मारने की धमकियां, Tv Hindi News - Hindustan
आज हम आपको साल 1988 में आए उस टीवी सीरियल के बारे में बता रहे हैं जिसे लेकर खूब विवाद हुआ था। डायरेक्टर को जान से मारने की धमकियां मिलती थीं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीरियल की स्क्रीनिंग पर रोक तक लगा दी थी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 11:34 AM
साल 1988 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दर्द को दिखाते हुए दूरदर्शन पर एक शो टेलीकास्ट हुआ था। उस वक्त शो को लेकर खूब विवाद भी हुआ था। शो को गोविंद निहलानी ने डायरेक्ट किया था। शो को लेकर इतना विवाद हुआ था कि गोविंद को जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शो की स्क्रीनिंग पर रोक तक लगा दी थी।

1988 में आया था सीरियल

क्या आप पहचान पाए सीरियल का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम जिस सीरियल की बात कर रहे हैं उसका नाम है तमस। यह 6 पार्ट की एक मिनी सीरीज थी, जिसमें 1947 में भारत के विभाजन के समय दंगों से परेशान भारत और पाकिस्तान की कहानी दिखाई गई थी।

गोविंद को था ये डर

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंद निहलानी ने बताया था कि वो इस शो को बनाने से डर रहे थे। उन्हें डर था कि इस शो को हिंदुओं के खिलाफ माना जाएगा और इसे बैन भी किया जा सकता है। हालांकि, इस डर के बावजूद भी गोविंद ने इस शो को बनाया।

इन सीन्स पर हुआ था बवाल

इस शो में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसे लेकर खूब विवाद हुआ। शो के ओपनिंग सीन में देखने को मिलता है ओम पुरी के किरदार को एक सुअर को मारने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाता है। एक सीन में हिंदू लड़का एक मुसलमान को मार देता है, जो परफ्यूम बेचता है। ऐसे कई सीन्स को लेकर जमकर विवाद हुआ था।

डायरेक्टर को मिली थीं धमकियां

शो को लेकर इतना विवाद हुआ था कि गोविंद निहलानी को जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। उन्हें लगभग 8 हफ्ते तक पुलिस की प्रोटेक्शन में रहना पड़ा था। शो को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शो की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द किया और शो की स्क्रीनिंग हो पाई।

नजर आए थे ये सितारे

इस शो में बॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरे नजर आए थे। 'तमस' में अमरीश पुरी, एके हंगल, दीना पाठक, इफ्तेखार और सुरेखा सीकरी, पंकज कपूर और ओम पुरी जैसे सितारे नजर आए थे।

