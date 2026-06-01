पंकज भदौरिया ने ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बताया कौन सी सावधानी से टला बड़ा खतरा
मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद अपनी हेल्थ के बारे में फैन्स को अच्छी खबर दी है। उन्होंने बताया कि वह ठीक होने की राह पर हैं। बताया कि कैसे वह बड़े खतरे से बच गईं।
पंकज भदौरिया ने अपने फैन्स के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया है। बीते दिनों ब्रेस्ट कैंसर होने की खबर देकर उन्होंने अपने फैन्स को चिंता में डाल दिया था। अब उन्होंने बताया कि वह रिकवर होने की राह पर हैं। पंकज ने उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही लोगों को अवेयर किया। उन्होंने बताया कि उनका कैंसर बहुत शुरुआती स्टेज पर पता चल गया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने प्रिवेंटिव चेकअप करवाया था। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वह अपना ध्यान रखें।
पंकज ने सर्जरी के बाद का अपडेट दिया
पंकज का यह वीडियो हॉस्पिटल बेड से है। इसमें वह बोलती हैं, 'मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। लोग हर जगह से मुझ तक बात पहुंचा रहे हैं। मैं आप सबकी आभारी हूं कि आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं रिकवर होने की राह पर हूं। ईश्वर की कृपा से मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है। मुझे लगता है कि आपने जो इतनी प्रार्थनाएं की हैं, यह उसी का असर है। मैं बहुत भावुक और आपकी आभारी हूं। मैं बहुत भाग्यशाली थी कि बहुत शुरुआती स्टेज पर मेरा कैंसर डिटेक्ट हो गया था। इसीलिए मैं रिकवर हो पाई। इसीलिए मेरी सर्जरी अच्छे से हो पाई है।
रूटीन चेकअप से पकड़ में आई बीमारी
पंकज आगे बोलीं, ये इसलिए हो पाया कि मैंने अपना एक रूटीन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया था। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आप 40 की हैं, या आपकी मां या बहन कोई चालीस के ऊपर हैं तो प्लीज उनका ये टेस्ट जरूर करवाइएगा। छोटा सा टेस्ट होता है। सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जो आपको यूट्यूब पर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि भारत में 20 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा होता है। मैंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं जो बहुत जल्दी पता चल गया।
किसी को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
मास्टरशेफ बोलती हैं, बहुत लोगों का नहीं पता चल पाता है। इसीलिए प्लीज आप लोग अपना भी खयाल रखिएगा। अपने लिए भी थोड़ा सा जागरूक हो जाएगा। पता नहीं क्यों हमको लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। हम सबके बारे में सुनते हैं, मालूम चलता है पर कहीं ना कहीं हम सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा लेकिन देखिए होता है। किसी को भी हो सकता है। प्लीज अपना ध्यान रखिए। फिर से आप सभी का आभार और शुक्रिया।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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